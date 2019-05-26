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زلزال مدمر يضرب أربع دول لاتينية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 ضرب زلزال مدمر بقوة 8 درجات على مقياس ريختر، أربع دول لاتينية هي الإكوادور وبيرو وكولومبيا والبرازيل.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية، إن مركز الزلزال وقع على بعد 83 كم جنوب بلدة لاغوناس شمال بيرو وعلى عمق 105 كيلومترات.وذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الهزة في عاصمة بيرو ليما استمرت نحو دقيقتين وعشر ثوان.
ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا.
زلزال مدمر يضرب أربع دول لاتينية




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