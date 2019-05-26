زلزال, مدمر, يضرب, أربع, دول, لاتينية,

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أكدت جامعة الدول العربية أن القمة الأفريقية العربية الخامسة التي ستُعقد في...
أقيم اليوم يوم الطفل الصائم في مدينة مالقة في المسجد الجامع تحت أشراف ورعاية مركز...
هل ستكون الجلسة الأخيرة للحكومة ؟ فقبل ثلاثة أيام من الموعد النهائي لرئيس الوزراء...
اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "أصبحت بالغة" ولا تنوي...
احتدم الجدل في واشنطن الليلة الماضية حول مدى خطورة التهديد من جانب طهران، بعد أن...
أعلن الجيش الأميركي اليوم أنه يعتقد أن الحرس الثوري الإيراني مسؤول بشكل مباشر عن...
تعهد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" افيغدور ليبرمان أنه لن يتنازل بشان قانون التجنيد،...
اعلنت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، اليوم الجمعة، أنها ستستقيل من من...
هاجم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد...
أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اعتقاده أنه لا حاجة لإرسال قوات أميركية...