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المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في مظاهرة الأربعاء قبالة المقر المركزي للشرطة في يافا



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تدعو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إلى أوسع مشاركة في المظاهرة التي ستجري في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء القريب، أمام المقر المركزي للشرطة في مدينة يافا. في اطار النشاطات الكفاحية، ضد تواطؤ الشرطة، أمام استفحال الجريمة في المجتمع العربي. وتجري استعدادات لتجنيد حافلات لنقل المشاركين من سلطات محلية عربية ولجان شعبية وأحزاب.  وكان القرار بشأن المظاهرة قد أقر في اجتماع مشترك لسكرتارية المتابعة وسكرتارية اللجنة القطرية للرؤساء، عقد يوم الثلاثاء الماضي في بلدية باقة الغربية، ضمن سلسلة إجراءات أخرى. وكانت البلاد قد شهدت أمس السبت سلسلة كبيرة من التظاهرات، في غالبها كانت امام مقرات الشرطة في عدد من البلدات العربية، بمشاركة جماهيرية حاشدة. 

وقال مسؤول اللجان الشعبية في لجنة المتابعة، إبراهيم حجازي، إنه تجري اتصالات مكثفة مع اللجان الشعبية في مختلف البلدات لأخذ دورها في تجنيد المشاركين، كي نضمن أوسع مشاركة ممكنة، إذ جرى تحديد الساعة آخذين بعين الاعتبار أننا في أيام الشهر الفضيل.  وقال عضو سكرتارية لجنة المتابعة منصور دهامشة، إننا نجري أيضا اتصالات مع السلطات المحلية العربية، وأيضا فإن أحزاب المتابعة، تسعى هي أيضا للتجنيد والمشاركة في هذه المظاهرة، التي نريدها أن تكون صرخة غضب، تمهد لإجراءات أخرى تقرها المتابعة. 
المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في مظاهرة الأربعاء قبالة المقر المركزي للشرطة في يافا




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