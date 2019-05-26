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اعتقال شاب من طمرة بشبهة محاولة ابتزاز رجل بفيديوهات فاضحة ورسائل حميمة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر 28 عاماً من سكان مدينة طمرة بشبهة محاولة ابتزاز رجل على خلفية رسائل وصور وفيديوهات حميمة .


وكانت الشرطة قد تلقت شكوى من رجل أن المشتبه يحاول ابتزازه بواسطة تهديدات , الضحية ذكر في الشكوى انه باع سيارته للمشتبه ونسي هاتفه النقال فيها وبداخله رسائل وصور وفيديوهات حميمة .

المتهم توجه للضحية وهدده بنشر الصور والفيديوهات والرسائل في حال عدم تحويل مبلغ 30.000 شيقل له , بعد تلقي الشكوى باشرت الشرطة التحقيق وطلبت من الرجل مقابلة المشتبه في مدينة طمرة ويدفع له المبلغ المتفق عليه , عناصر شرطة سريون تواجدوا بالقرب من المكان وعند وصول المشتبه قاموا باعتقاله على الفور .

الشرطة طلبت من محكمة الصلح في عكا تمديد اعتقاله حتى انتهاء التحقيق .
اعتقال شاب من طمرة بشبهة محاولة ابتزاز رجل بفيديوهات فاضحة ورسائل حميمة




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