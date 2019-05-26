اعتقال, شاب, من, طمرة, بشبهة, محاولة, ابتزاز, رجل, بفيديوهات, فاضحة, ورسائل, حميمة,

اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر 28 عاماً من سكان مدينة طمرة بشبهة محاولة ابتزاز رجل على خلفية رسائل وصور وفيديوهات حميمة .

وكانت الشرطة قد تلقت شكوى من رجل أن المشتبه يحاول ابتزازه بواسطة تهديدات , الضحية ذكر في الشكوى انه باع سيارته للمشتبه ونسي هاتفه النقال فيها وبداخله رسائل وصور وفيديوهات حميمة .المتهم توجه للضحية وهدده بنشر الصور والفيديوهات والرسائل في حال عدم تحويل مبلغ 30.000 شيقل له , بعد تلقي الشكوى باشرت الشرطة التحقيق وطلبت من الرجل مقابلة المشتبه في مدينة طمرة ويدفع له المبلغ المتفق عليه , عناصر شرطة سريون تواجدوا بالقرب من المكان وعند وصول المشتبه قاموا باعتقاله على الفور .الشرطة طلبت من محكمة الصلح في عكا تمديد اعتقاله حتى انتهاء التحقيق .