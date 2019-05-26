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ربما يتسبب الصيام لمدة قد تتجاوز الـ 16 ساعة في شعور كثير من الناس بالجوع والعطش...
يتوفى ملايين الأشخاص سنوياً حول العالم متأثرين بمرضي السرطان والسكري، على الرغم...
كشفت نتائج دراسة علمية، أن القهوة تحفز نشاط الأمعاء وتحسن نبيتها، وتساعد على...
وضعت منظمة الصحة العالمية، مجموعة من النصائح لتقليل إحساس الصائمين بالعطش،...
لطالما حذّر خبراء التغذية من كثرة استهلاك الوجبات السريعة، مثل رقائق البطاطا...
تبين من دراسة حديثة أن وفاة أحد الأصدقاء المقربين للشخص يمكن أن يسبب له مشاكل صحية...
حذرت السلطات الصحية في فرنسا من أن الضوء الأزرق الصادر عن المصابيح التي تعرف بـ"لي...
كشف علماء جامعة الملكة ماري بلندن وجامعة غلاسكو، أن المرضى الذين يعانون من النوع...
أعلن أطباء مستشفى مايو الأمريكي، بأن أولى العلامات التي تشير إلى تكون الحصى في...
قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا ينبغي اعتبار الخرف حالة لا مفر منها في الشيخوخة،...