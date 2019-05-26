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قائد ليفربول: من الصعب تحمل خسارة لقب دوري الأبطال مجددًا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تحدث جوردان هندرسون قائد ليفربول، عن نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيجمع فريقه بتوتنهام، السبت المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو، معقل فريق ريال مدريد. 

والنهائي هو الثاني على التوالي للفريق الإنجليزي، بعدما خسر العام الماضي أمام ريال مدريد (3-1). 
ومع اقترابه من عامه الـ29، يتمنى هندرسون أن يتوج بلقب البطولة، والتي ستكون الثانية له بعد كأس الرابطة الإنجليزية، التي فاز بها منذ 7 سنوات. 
وقال هندرسون في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية اليوم الأحد: "من الواضح أنه أمر صعب.. حقًا إنه صعب". 
وأضاف: "أعرف أنَّ الناس سوف ينظرون إليّ كشخص ويقولون: (لم يتمكن من التتويج بدوري الأبطال، أو الوصول لنهائي المونديال، أو يحقق أي شيء)". 
وأوضح: "لكن نظرتي مختلفة بعض الشيء، فالأمر لا يتعلق بي وحدي، إنها تتعلق بالفرق التي لعبت فيها. كل شيء في كرة القدم يتعلق بالفريق ككل". 
وأكمل: "ما مررنا به مؤخرًا منحنا قدرًا من التصميم، والدافع للتحسن. حصلنا على الفرصة مرة أخرى ونتمنى استغلالها". 
وتابع: "في العام الماضي، بعد خسارة نهائي الأبطال، كان من الصعب جدًا تقبل الأمر، لكن القوي هو من يستخدم خيبة الأمل هذه بالطريقة الصحيحة". 
وواصل: "في البداية يكون الأمر صعبًا، وربما نحتاج لبعض الوقت، لكن في النهاية، بمجرد أن تمر بمشاعر مختلفة، كما تعتقد (حسنًا.. دعنا نذهب مرة أخرى)". 
وتمنى هندرسون أن يتغير الوضع، قائلًا: "آمل، في غضون أسبوعين أن أعود للوراء ونقول: (لقد فزنا بكأس كبيرة)". 
كابوس خسارة البريميرليج
وخسر ليفربول لقب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي، بعد منافسة شرسة استمرت طوال الموسم. 
وعن هذا الأمر، قال هندرسون: "لا يمكننا تغيير ما حدث في الدوري الإنجليزي، لكن يمكننا تغيير ما نقوم به في المباراة النهائية لدوري الأبطال، فهي لم تبدأ بعد".  وأضاف: "أعتقد أننا شعرنا جميعًا بخيبة أمل لبضعة أيام، ولكن كرة القدم تتغير بسرعة وكذلك يتغير تركيزك". 
وأكمل قائد ليفربول: "ليس هناك ما يجعلك أفضل من التركيز على نهائي دوري أبطال أوروبا. هذه فرصة كبيرة لنا، ونحن نريد حقًا إنهاء هذا الموسم بهذه البطولة". 
وواصل: "إذا لم يحدث ذلك، فسيكون من الصعب حقًا تحمله، لكن في نفس الوقت لا يزال بإمكاننا التطلع إلى ما سيأتي في المواسم المقبلة". 
وأوضح: "هذا النهائي لن يحدد مصير الفريق.. إذا لم نفز بدوري الأبطال فلدينا تحديات أخرى، خلال السنوات القليلة المقبلة بصرف النظر عما يحدث في مدريد". 
وعن أمنيته بدخول تاريخ ليفربول، ورفع كأس أوروبية، قال: "التاريخ مهم، ويمكننا أن نستفيد من الكثير مما حدث لهذا النادي من قبل". 
وأضاف: "يمنحك الدافع محاولة أن تكون جزءًا من هذا التاريخ، لكن للقيام بذلك يجب أن تفوز بالبطولات.. هذه المباراة النهائية فرصة أخرى نحتاج أن نغتنمها". 
وأتم: "لكنني ما زلت أقول، نريد أن يكون لدينا المزيد من الفرص لنجاحنا.. فاز مانشستر سيتي بـ 3 بطولات هذا العام، وهذا هو المكان الذي نريد أن نكون فيه". 
قائد ليفربول: من الصعب تحمل خسارة لقب دوري الأبطال مجددًا




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