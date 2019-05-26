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المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في مظاهرة الأربعاء قبالة المقر المركزي للشرطة في يافا
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2019-05-26 11:41:43
اعتقال شاب من طمرة بشبهة محاولة ابتزاز رجل بفيديوهات فاضحة ورسائل حميمة
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ركاب حافلة روسية يخمدون بأنفسهم حريقا نشب فيها
2019-05-26 11:25:33
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ركاب حافلة روسية يخمدون بأنفسهم حريقا نشب فيها
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