تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-26 11:12:02 مصرع الشاب وسيم ابو كف من النقب بحادث عمل في اشكلون |  2019-05-26 20:00:35 باقة الغربيّة: المصادقة على إيداع الخارطة الهيكليّة في اللجنة اللوائيّة بمدينة حيفا‎ |  2019-05-26 18:13:47 المئات من المحامين والقضاة بالإفطار الرمضاني للواء الشمال بنقابة المحامين |  2019-05-26 18:08:58 مصرع طفل تعرض للدهس من سيارة يقودها والده في القدس الشرقية |  2019-05-26 15:07:25 قمة عربية أفريقية في السعودية |  2019-05-26 15:03:30 دالية الكرمل:مئات الاهالي يتظاهرون بعد مقتل الشاب دانيال حلبي |  2019-05-26 14:37:30 يوم الصائم في مدينة مالقا الاسبانية |  2019-05-26 14:30:16 الحكومة تمدد قانون منع لم الشمل والنائب جبارين يستأنف ضد القرار‎ |  2019-05-26 14:04:39 نابولي يُعيد مانشستر يونايتد إلى مدافع بنفيكا |  2019-05-26 14:00:47 حاتم عمور يتألق في حفل " رمضانيات موروكومول " والجمهور يتسبب في إيقافه |  2019-05-26 13:59:19 زلزال مدمر يضرب أربع دول لاتينية |  2019-05-26 13:19:08 مؤتمر المنامة بين الرفض والحضور - حمادة فراعنة |  2019-05-26 13:07:42 المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في مظاهرة الأربعاء قبالة المقر المركزي للشرطة في يافا |  2019-05-26 12:01:59 نتنياهو ينوي فتح المقر الانتخابي لحزب الليكود اليوم |  2019-05-26 11:41:43 اعتقال شاب من طمرة بشبهة محاولة ابتزاز رجل بفيديوهات فاضحة ورسائل حميمة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مصرع الشاب وسيم ابو كف من النقب بحادث عمل في اشكلون



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



لقي الشاب وسيم ابو كف (25 عاماً)من ام بطين في النقب مصرعه ,جراء سقوطه عن ارتفاع في مصنع بالمنطقة الصناعية في اشكلون صباح اليوم الاحد .


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلته الى مستشفى بارزيلاي ووصفت حالته بالحرجة توفي على اثرها في المستشفى .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
مصرع الشاب وسيم ابو كف من النقب بحادث عمل في اشكلون




كلمات متعلقة

مصرع, الشاب, وسيم, ابو, كف, من, النقب, بحادث, عمل, في, اشكلون,

تابعونــا

باقة الغربيّة: المصادقة على إيداع الخارطة الهيكليّة في اللجنة اللوائيّة بمدينة حيفا‎ باقة الغربيّة: المصادقة على إيداع الخارطة الهيكليّة في اللجنة اللوائيّة بمدينة حيفا‎ 2019-05-26 | 20:00:35

قامت إدارةُ بلديّة باقة الغربيّة، اليوم الأحد، بإيداع الخارطة الهيكليّة...

المئات من المحامين والقضاة بالإفطار الرمضاني للواء الشمال بنقابة المحامين المئات من المحامين والقضاة بالإفطار الرمضاني للواء الشمال بنقابة المحامين 2019-05-26 | 18:13:47

بحضور اكثر من 650 محامي وقاضي أقامت نقابة المحامين في لواء الشمال افطار رمضان...

مصرع طفل تعرض للدهس من سيارة يقودها والده في القدس الشرقية مصرع طفل تعرض للدهس من سيارة يقودها والده في القدس الشرقية 2019-05-26 | 18:08:58

لقي طفل يبلغ من العمر عامين مصرعه جراء تعرضه للدهس عصر اليوم الاحد من سيارة يقودها...

دالية الكرمل:مئات الاهالي يتظاهرون بعد مقتل الشاب دانيال حلبي دالية الكرمل:مئات الاهالي يتظاهرون بعد مقتل الشاب دانيال حلبي 2019-05-26 | 15:03:30

خرج المئات من اهالي دالية الكرمل ظهر اليوم الاحد لمظاهرة حاشدة احتجاجاً على مقتل...

الحكومة تمدد قانون منع لم الشمل والنائب جبارين يستأنف ضد القرار‎ الحكومة تمدد قانون منع لم الشمل والنائب جبارين يستأنف ضد القرار‎ 2019-05-26 | 14:30:16

قررت الحكومة الاسرائيلية في جلستها الأخيرة تمديد سريان قانون "منع لم شمل"...

المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في مظاهرة الأربعاء قبالة المقر المركزي للشرطة في يافا المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في مظاهرة الأربعاء قبالة المقر المركزي للشرطة في يافا 2019-05-26 | 13:07:42

تدعو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إلى أوسع مشاركة في المظاهرة التي...

اعتقال شاب من طمرة بشبهة محاولة ابتزاز رجل بفيديوهات فاضحة ورسائل حميمة اعتقال شاب من طمرة بشبهة محاولة ابتزاز رجل بفيديوهات فاضحة ورسائل حميمة 2019-05-26 | 11:41:43

اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر 28 عاماً من سكان مدينة طمرة بشبهة محاولة ابتزاز رجل...

اختتام ليالي رمضان في الرينة بمشاركة واسعة واجواء احتفالية اختتام ليالي رمضان في الرينة بمشاركة واسعة واجواء احتفالية 2019-05-26 | 11:02:58

اختتمت مساء السبت برامج"رمضان في الرينة غير"بمشاركة غفيرة واجواء احتفالية مميزة...

اصابتان باطلاق نار في مدينة عكا اصابتان باطلاق نار في مدينة عكا 2019-05-26 | 09:29:25

اصيب شابين بالعشرينيات من عمرهما بعد منتصف الليلة الماضية باطلاق نار في مدينة عكا...

عارة:اصابة رجل وابنته باطلاق نار عارة:اصابة رجل وابنته باطلاق نار 2019-05-26 | 09:26:41

باشرت شرطة وادي عارة التحقيق في حادث اطلاق نار فجر اليوم في بلدة عارة , مما ادى الى...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ثانوية مدرسة ابن رشد تخريج الفوج ال 41 طلابها اجواء احتفالية اصابة خطيرة مفرق الناعورة الشاب احمد زعبي حادث طرق علق داخل سيارة الشرطة اسعاف مصرع شاب طالب طواطحه المدافع يوقع في فرتكفورت الالماني انضمام محمد القيق الصحفي عائلته يجتمع لاول مرة منذ اعتقاله موسم الفريكة البطوف سهل اكتفاء مونه بيتيه تجارة بيع مزارعون مزارعين حبوب نار القيعان احمد حورة ابو اعتداء شبان يهود بئر السبع الشاب الشرطة العلاج عربي النقب زيدان عابد اسراء المستشفى زيارتها الناصرة اطلاق نار العفولة رئيس بلدية طمرة سهيل ذياب التحقيق الشرطة هدم بيت استجواب بوكيمون جو بحث فتاة قاصر مستشفى كسر جمجمة كرمئيل نزيف مخ ريال مدريدمباشربث مباشراون لاين يلا شوت برشلونةيلا شوت ريال مدريد مباشرمشاهدة مباراة ريال مدريداستعدوا موجة حر شديدة . الاسبوع القادم تضرب البلاد البحر الميت 44 درجة وزارة الصحة طحينة الامير أديرت بشكل غير مهني مغير مسؤول جلسة استماع رفاعية صبيحات الصلح احتفال عقد قرية سالم ام الفحم مأمون كنعان طمرة قاضي شرعي انتخاب قضاة المحامي قضاة شرعيين جدد 7شرطة الناصرة بلدية مصادقة الغاء جلسة بموافقة 10 اعضا ء كتلة الجبهة تمتنع عن التصويت
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com