مصرع, الشاب, وسيم, ابو, كف, من, النقب, بحادث, عمل, في, اشكلون,

كلمات متعلقةمصرع, الشاب, وسيم, ابو, كف, من, النقب, بحادث, عمل, في, اشكلون,
قامت إدارةُ بلديّة باقة الغربيّة، اليوم الأحد، بإيداع الخارطة الهيكليّة...
بحضور اكثر من 650 محامي وقاضي أقامت نقابة المحامين في لواء الشمال افطار رمضان...
لقي طفل يبلغ من العمر عامين مصرعه جراء تعرضه للدهس عصر اليوم الاحد من سيارة يقودها...
خرج المئات من اهالي دالية الكرمل ظهر اليوم الاحد لمظاهرة حاشدة احتجاجاً على مقتل...
قررت الحكومة الاسرائيلية في جلستها الأخيرة تمديد سريان قانون "منع لم شمل"...
تدعو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إلى أوسع مشاركة في المظاهرة التي...
اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر 28 عاماً من سكان مدينة طمرة بشبهة محاولة ابتزاز رجل...
اختتمت مساء السبت برامج"رمضان في الرينة غير"بمشاركة غفيرة واجواء احتفالية مميزة...
اصيب شابين بالعشرينيات من عمرهما بعد منتصف الليلة الماضية باطلاق نار في مدينة عكا...
باشرت شرطة وادي عارة التحقيق في حادث اطلاق نار فجر اليوم في بلدة عارة , مما ادى الى...