مصرع, الشاب, وسيم, ابو, كف, من, النقب, بحادث, عمل, في, اشكلون,

لقي الشاب وسيم ابو كف (25 عاماً)من ام بطين في النقب مصرعه ,جراء سقوطه عن ارتفاع في مصنع بالمنطقة الصناعية في اشكلون صباح اليوم الاحد .

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلته الى مستشفى بارزيلاي ووصفت حالته بالحرجة توفي على اثرها في المستشفى .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .