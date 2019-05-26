اختتام, ليالي, رمضان, في, الرينة, بمشاركة, واسعة, واجواء, احتفالية,

تخلل البرنامج فقرة مميزة للاطفال لفرقة "فوزي موزي"المعروفة حيث تفاعل الاطفال والحضور بعرض رائع ومميز ، يشار الى ان البرنامج الذي استمر ليومين أقيم برعاية المجلس المحلي ورئيسه جميل بصول ووزارة الثقافة.

اختتمت مساء السبت برامج"رمضان في الرينة غير"بمشاركة غفيرة واجواء احتفالية مميزة لليوم الثاني على التوالي.

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