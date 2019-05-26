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اختتام ليالي رمضان في الرينة بمشاركة واسعة واجواء احتفالية



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اختتمت مساء السبت برامج"رمضان في الرينة غير"بمشاركة غفيرة واجواء احتفالية مميزة لليوم الثاني على التوالي.

تخلل البرنامج فقرة مميزة للاطفال لفرقة "فوزي موزي"المعروفة حيث تفاعل الاطفال والحضور بعرض رائع ومميز ، يشار الى ان البرنامج الذي استمر ليومين أقيم برعاية المجلس المحلي ورئيسه جميل بصول ووزارة الثقافة.




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