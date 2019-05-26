السلطة, الفلسطينية, تحبط, محاولة, اعتداء, انتحاري, في, إسرائيل,

كشفت مصادر اعلامية اسرائيلية أن السلطة الفلسطينية أحبطت محاولة اعتداء انتحاري في إسرائيل كان قد دبره تنظيم داعش. وكان من المخطط ان ترتكبه الشابة الفلسطينية آلاء بشير البالغة ثلاثة وعشرين عاما من قرية جينصافوط قضاء قلقيلية. وجرى اعتقالها قبل نحو أسبوعين من الآن. وتخضع للتحقيق لدى أجهزة الأمن الفلسطينية.

وبحسبالمصادر تدعى المعتقلة آلاء بشير، وهي معلمة . ونقل المصدر عن مصدر فلسطيني لم يسمه، أن الاء "كانت تنوي تنفيذ العملية من خلال حزام ناسف".وذكر المصدر انها اعترفت بتواصلها مع تنظيم داعش في سوريا وغزة، من خلال أحد تطبيقات الهاتف.وكان جهاز الأمن الوقائي في قضاء قلقيلية أعلن يوم الرابع عشر من أيار 2019، عن تفاصيل اعتقال الشابة آلاء بشير من قرية جينصافوط.وقال في بيان صحفي: "إن معلومات وردت للجهاز حول قيام جهات خارجة عن الإجماع الوطني باستغلال الظروف النفسية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها المواطنة آلاء بشير، والعمل على تجنيدها وتحريضها بمساعدة بعض أعضاء الميليشيات المسلحة الداخلية الخارجة عن القانون من أجل القيام بأعمال تمسّ الأجهزة الأمنية الفلسطينية.وأضاف البيان: قام جهاز الأمن الوقائي بالقبض عليها، وسماع أقوالها، وأنه تمّت إحالتها إلى النيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقّها.وكانت مصادر أعلنت ان الفتاة تنتمي لحركة حماس.