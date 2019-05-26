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بيكيه يؤيد استمرار فالفيردي في برشلونة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، أنه وباقي لاعبي البلوجرانا مع استمرار إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق، خلال الفترة المقبلة، رغم خسارة لقب كأس الملك لصالح فالنسيا في النهائي. وقال بيكيه، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "لا يوجد أعذار، فنحن برشلونة وملتزمون بالفوز بكل شيء". وأضاف: "فالنسيا وصل إلى مرمانا 3 مرات وسجلوا هدفين، وحاولنا التسجيل في الشوط الأول لكن فشلنا، وسعيد برد فعل الفريق. كنا قادرين على التعادل لكن لم يحدث ذلك، وعلينا أن نهنئ فالنسيا الذي يستحق الكأس". وتابع مدافع برشلونة: "لقد كان عامًا جيدًا لأننا فزنا بالليجا، ولولا ما حدث في الأسابيع الماضية، لكان العام أفضل من جيد، وكل شيء كان سيصبح أفضل مما عليه الآن". وعن استمرارية فالفيردي، أجاب: "هناك قرارات ليست في أيدينا مثل مصير المدرب، وقلنا في أكثر من مرة أننا نرغب في استمراره، لأنه قام بعمل رائع". واختتم: "لدينا صيف طويل لتحليل ما يمكن القيام به بشكل أفضل، والعودة في العام المقبل بمزيد من القوة لحصد جميع الألقاب، ويجب إجراء تحليل فردي لنرى ما يمكن تحسينه".
بيكيه يؤيد استمرار فالفيردي في برشلونة




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