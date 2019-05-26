بيكيه, يؤيد, استمرار, فالفيردي, في, برشلونة,

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توج فالنسيا بكأس ملك إسبانيا، مساء اليوم السبت، بالانتصار (2-1) على برشلونة، في...
ستكون الفرصة مواتية أمام برشلونة للتتويج بكأس الملك، والظفر بالثنائية المحلية...
وضع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، شرطا للتحرك نحو نجم باريس سان جيرمان نيمار...
ينتظر بنفيكا البرتغالي عروضًا من عمالقة أوروبا، لضم مهاجمه الشاب، جواو فيليكس،...
ألقت الشرطة الأرجنتينية القبض على أسطورة كرة القدم، دييغو أرماندو مارادونا، نجم...
لم يفقد ريال مدريد الإسباني الأمل في إتمام صفقة انتقال كيليان مبابي مهاجم باريس...
أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن نهائيات كأس العالم 2022 ستقام في قطر بمشاركة 32...
ما يزال الحديث عن هوية المدير الفني الجديد ليوفنتوس في الموسم المقبل، محل جدل في...
قالت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأربعاء، إن المهاجم الفرنسي كليان مبابي، أثار...
تتزايد التقارير الواردة من إيطاليا، عن المدرب الجديد ليوفنتوس، الذي سيخلف...