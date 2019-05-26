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11 طريقة بسيطة للتغلب على الجوع في رمضان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ربما يتسبب الصيام لمدة قد تتجاوز الـ 16 ساعة في شعور كثير من الناس بالجوع والعطش خاصة في فصل الصيف ومع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، الأمر الذي يجعل الجسم يفقد الكثير من السوائل والدهون.

لكن ما لا يعرفه كثيرون أن هناك 11 طريقة بسيطة ستجعلك تتغلب على هذا الشعور بمنتهى السهولة، حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة، وهي كالآتي:
1- تناول الأطعمة الغنية بالألياف
يعد تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفول والحمص والعدس في السحور من الطرق المثلى للتغلب على الجوع في نهار رمضان، حيث تزيد الشعور بالامتلاء بنسبة 31%، كما أن تناول الحبوب الكاملة الغنية بالألياف يمكن أن يقلل أيضاً من الشعور بالجوع.
2- تناول الأطعمة الغنية بالبروتين
إضافة المزيد من البروتين إلى نظامك الغذائي يساعدك في عدم الشعور بالجوع لفترة أطول، وتتمثل هذه الأطعمة الغنية بالبروتين في اللحوم الحمراء الخالية من الدهون ومنتجات الصويا والفاصوليا والبازلاء بالإضافة إلى البيض والزبادي اليوناني واللذين يمكن تناولهما على السحور.
3- الدهون الصحية
تساعد الدهون الصحية المتوفرة في زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات والبذور في إضفاء الشعور بالشبع لوقت أطول، وذلك بفضل تحفيزها للخلايا الدهنية على إفراز هرمون الليبتين الذي يقلل الشهية.
4- شرب الماء أو الحساء قبل كل وجبة
أوضحت عدة دراسات أن شرب كوب من الماء أو صحن من الحساء قبل الأكل يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع لوقت أطول.
5- ابدأ بالسلطة قبل تناول الطعام
أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون صحنا كبيرا من السلطة قبل الوجبة الرئيسية يتحصلون على سعرات حرارية أقل بنسبة 12% عن نظرائهم الذين يتناولون كمية أقل من السلطة، كما أن مكونات صحن السلطة كالخس والجزر والطماطم والخيار والكرفس تضفي شعوراً بالشبع بالإضافة إلى احتوائها على كمية كبيرة من الماء اللازم للجسم.
6- القهوة منزوعة الكافيين
يؤكد العلماء أن تناول القهوة منزوعة الكافيين يزيد من إفراز هرمون الببتيد المسؤول عن الشعور بالشبع.
7- الشوكولاتة الداكنة
أظهرت دراسة بحثية أن تناول قطعة من الشوكولاتة الداكنة يمكن أن يساعد في تقليل الشهية وذلك بسبب توفر نوع من الأحماض الدهنية فيها وهو يبطئ عملية الهضم، مما يزيد من الشعور بالامتلاء.
8- تناول وجبة خفيفة بين الإفطار والسحور
يساعد تناول وجبات خفيفة صحية مثل الجزر وزبدة التفاح والفول السوداني ورقائق التورتيلا المخبوزة، في الفترة ما بين الإفطار والسحور على الشعور بالامتلاء بشكل أفضل.
9- الزنجبيل
يحتوي الزنجبيل على العديد من الفوائد الصحية، وعلى رأسها أنه مثبط للشهية.
10- البعد عن التوتر والإجهاد
يتسبب الإجهاد الزائد في رفع معدلات هرمون الكورتيزول، والذي يقال إنه المسؤول عن الرغبة الشديدة في تناول الطعام.
11- تناول الطعام ببطء
برأي الأطباء وخبراء التغذية، يجب ألا يستغرق تناولك لأي وجبة، مدة تقل عن 20 دقيقة حتى يتلقى عقلك رسالة مفادها أن معدتك امتلأت بالفعل، لذا ينصح بتناول الطعام ببطء من أجل أن يظل شعورك بالامتلاء مدة أطول.
11 طريقة بسيطة للتغلب على الجوع في رمضان




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