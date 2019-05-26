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ترامب: لن نتكبد خسائر الحروب التجارية بعد الآن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "أصبحت بالغة" ولا تنوي تكبد الخسائر والهزائم في الحروب التجارية بعد اليوم.  وقال ترامب الآتي إلى ميدان السياسة من عالم المال والأعمال والصفقات:"بدأت الحرب التجارية الحقيقية قبل 30 عاما، وخسرناها. الآن بدأ عصر جديد مشرق، عصر من البصيرة. لن نخسر أكثر!"، حسبما كتب على تويتر بحروف كبيرة.  وتتفاوض الولايات المتحدة مع الصين حول القضايا التجارية التي فتح ترامب بشأنها حرب رسوم وضرائب شاملة، لكن هذه المفاوضات المعقدة لم تؤد بعد إلى أي نتيجة واضحة.وبدأ سريان الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على البضائع الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة بقيمة 200 مليار دولار في 10 مايو الجاري. بعد ذلك، أصدر الرئيس الأمريكي تعليماته لفريقه للبدء في التحضير لإدخال رسوم جمركية أعلى على بضائع مستوردة من الصين بقيمة 300 مليار دولار أخرى، وردّت الصين بفرض رسوم إضافية على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار، اعتبارا من 1 يونيو.  


 وعلاوة على ذلك وقع ترامب مرسوما رئاسيا "بشأن ضمان أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات"، يتيح لإدارته منع شركات التكنولوجيا الأجنبية من ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة إذا كانت تهدد الأمن القومي. وفي الوقت نفسه، قررت وزارة التجارة الأمريكية إدراج شركة Huawei الصينية العملاقة للاتصالات السلكية واللاسلكية في قائمة الشركات التي لا يمكنها ممارسة عملياتها التجارية في الولايات المتحدة إلا بعد حصولها على تراخيص خاصة.
ترامب: لن نتكبد خسائر الحروب التجارية بعد الآن




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