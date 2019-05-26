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اصابتان باطلاق نار في مدينة عكا



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اصيب شابين بالعشرينيات من عمرهما بعد منتصف الليلة الماضية باطلاق نار في مدينة عكا , الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشابين الى مستشفى الجيل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج ووصفت حالتهما بالمتوسطة .


الشرطة وصلت للمكان بقوات معززة وباشرت التحقيق .
اصابتان باطلاق نار في مدينة عكا




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