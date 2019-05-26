اصابتان, باطلاق, نار, في, مدينة, عكا,

اصيب شابين بالعشرينيات من عمرهما بعد منتصف الليلة الماضية باطلاق نار في مدينة عكا , الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشابين الى مستشفى الجيل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج ووصفت حالتهما بالمتوسطة .

تابعونــا

عارة:اصابة رجل وابنته باطلاق نار 2019-05-26 | 09:26:41 باشرت شرطة وادي عارة التحقيق في حادث اطلاق نار فجر اليوم في بلدة عارة , مما ادى الى...

ام الفحم: العثور على جثة الشاب ساهر ابو غزال بعد يومين من اختفائه 2019-05-26 | 09:21:22 عثر صباح اليوم الاحد على جثة الشاب ساهر ابو غزال من مدينة ام الفحم بعد يومين من...

حالة الطقس:اجواء حارة خلال النهار وباردة نسبياً في المساء 2019-05-26 | 07:03:58 يكون الجو في ساعات النهار حاراً نسبياً الى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات...

اعتقال 3 مشتبهين بقضية مقتل الشاب دانيال حلبي من دالية الكرمل 2019-05-25 | 23:01:00 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:تواصلاً للحادثة...

نتنياهو يهاجم عودة على مشاركته في مظاهرة تل ابيب ويصفه بأنه داعم للإرهاب! 2019-05-26 | 00:01:18 هاجم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو النائب أيمن عودة ناعتًا إياه بداعم الإرهاب...

الرملة:مقتل انتصار العيساوي خلال محاولتها انقاذ ابنها من العيارات النارية 2019-05-25 | 23:51:13 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:بلاغ اولي - تلقت...

الناصرة:اطلاق مسبحة البالونات الضخمة في سماء المدينة بمناسبة الشهر المريمي 2019-05-25 | 19:27:50 تحت رعاية جمعية مسيحيون للأبد وبمناسبة الشهر المريمي المبارك ، تم عصر اليوم السبت...

مشاركة واسعة في الوقفة الاحتجاجية المنددة بالعنف على مفرق طمرة 2019-05-25 | 20:09:41 شارك المئات من طمرة والمنطقة عصر اليوم السبت في الوقفة الاحتجاجية المنددة بالعنف...

سخنين:وقفة احتجاجية تنديداً بالعنف بمشاركة واسعة 2019-05-25 | 19:44:05 تلبية لدعوة لجنة المتابعة , شارك المئات عصر اليوم السبت في الوقفة الاحتجاجية...