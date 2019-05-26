عارة:اصابة, رجل, وابنته, باطلاق, نار,

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اصيب شابين بالعشرينيات من عمرهما بعد منتصف الليلة الماضية باطلاق نار في مدينة عكا...
عثر صباح اليوم الاحد على جثة الشاب ساهر ابو غزال من مدينة ام الفحم بعد يومين من...
يكون الجو في ساعات النهار حاراً نسبياً الى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:تواصلاً للحادثة...
هاجم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو النائب أيمن عودة ناعتًا إياه بداعم الإرهاب...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:بلاغ اولي - تلقت...
تحت رعاية جمعية مسيحيون للأبد وبمناسبة الشهر المريمي المبارك ، تم عصر اليوم السبت...
شارك المئات من طمرة والمنطقة عصر اليوم السبت في الوقفة الاحتجاجية المنددة بالعنف...
تلبية لدعوة لجنة المتابعة , شارك المئات عصر اليوم السبت في الوقفة الاحتجاجية...
بعد تردد دام أسبوع اتصل رئيس المعارضة بيني غانتس بالنائب أيمن عودة رئيس قائمة...