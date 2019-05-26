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عارة:اصابة رجل وابنته باطلاق نار



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باشرت شرطة وادي عارة التحقيق في حادث اطلاق نار فجر اليوم في بلدة عارة , مما ادى الى اصابة رجل بالخمسينيات من عمره وابنته البالغة من العمر 18 عاماً .


الطواقم الطبية نقلت المصابين الى المستشفى لاستكمال العلاج ووصفت حالتهم بالطفيفة .
عارة:اصابة رجل وابنته باطلاق نار




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