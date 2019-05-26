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ام الفحم: العثور على جثة الشاب ساهر ابو غزال بعد يومين من اختفائه



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عثر صباح اليوم الاحد على جثة الشاب ساهر ابو غزال من مدينة ام الفحم بعد يومين من اختفائه .


وجاء في بيان صادر عن بلدية ام الفحم:ببالغ الاسى والاسف، نعلن لأهلنا الكرام، عن العثور على جثة الشاب المفقود المرحوم باذن الله ساهر قاسم ابو غزال، صباح هذا اليوم الأحد في منطقة رأس العين. 

عليه، نعلن للمواطنين الكرام الغاء التجمع في ساحة البلدية صباح اليوم، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم.





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