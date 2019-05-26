حالة, الطقس:اجواء, حارة, خلال, النهار, وباردة, نسبياً, في, المساء,

يكون الجو في ساعات النهار حاراً نسبياً الى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجة مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .