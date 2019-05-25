اعتقال, 3, مشتبهين, بقضية, مقتل, الشاب, دانيال, حلبي, من, دالية, الكرمل,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:تواصلاً للحادثة الخطيرة التي وقعت في دالية الكرمل، - الشجار الذي طُعن خلاله شاب يبلغ من العمر 18 عام من سكان البلدة، حيث توفي في وقت لاحق متأثراً بجراحه، انهى قبل قليل قائد لواء الساحل تقييم ميداني خاص فاوعز خلاله الى إلقاء مسؤولية التحقيق في القضية على الوحدة المركزية للتحقيق.

من الجدير بالذكر ان الحادثة بدأت في ساعات الصباح في البركة المحلية في البلدة بين الضحية والمشتبهين بعد مشاداة كلامية على خلفية شخصية، وفي وقت لاحق التقى المرحوم في احدى شوارع البلده عندها تفاقم النزاع الى شجار عنيف.في وقت لاحق قامت الشرطة بتوقيف ثلاثة مشتبهين على ذمة التحقيق حيث سيحالوا الى محكمه الصلح في حيفا للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمه التحقيق.