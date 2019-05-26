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فالنسيا يفوز على برشلونة في نهائي كأس ملك اسبانيا



  |   وكالات تصوير :afp   |   اضافة تعليق



توج فالنسيا بكأس ملك إسبانيا، مساء اليوم السبت، بالانتصار (2-1) على برشلونة، في النهائي الذي استضافه ملعب "بينيتو فيامارين".

واستعاد الخفافيش اللقب الغائب عن خزائنهم، منذ موسم (2007-2008)، وهو رقم 8 لهم في تاريخ البطولة، وأوقفوا سلسلة ألقاب برشلونة في المسابقة، التي استمرت في آخر 4 مواسم على التوالي.
وتلقى البارسا هذه الهزيمة، بعد فترة قصيرة من وداع دوري أبطال أوروبا، بالسقوط المدوي أمام ليفربول (4-0) في نصف النهائي.




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