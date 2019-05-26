فالنسيا, يفوز, على, برشلونة, في, نهائي, كأس, ملك, اسبانيا,

توج فالنسيا بكأس ملك إسبانيا، مساء اليوم السبت، بالانتصار (2-1) على برشلونة، في النهائي الذي استضافه ملعب "بينيتو فيامارين".

واستعاد الخفافيش اللقب الغائب عن خزائنهم، منذ موسم (2007-2008)، وهو رقم 8 لهم في تاريخ البطولة، وأوقفوا سلسلة ألقاب برشلونة في المسابقة، التي استمرت في آخر 4 مواسم على التوالي.وتلقى البارسا هذه الهزيمة، بعد فترة قصيرة من وداع دوري أبطال أوروبا، بالسقوط المدوي أمام ليفربول (4-0) في نصف النهائي.