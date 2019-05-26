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نتنياهو يهاجم عودة على مشاركته في مظاهرة تل ابيب ويصفه بأنه داعم للإرهاب!



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هاجم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو النائب أيمن عودة ناعتًا إياه بداعم الإرهاب وذلك على اثر خطاب النائب عودة في المظاهرة المندّدة بفساد نتنياهو ومحاولاته لتشريع قوانين تحميه من تقديم لوائح اتهام  ضده. 

هذا ويُذكر أنّ عودة شدّد في خطابه على ضرورة بناء أوسع تحالف ضد نتنياهو بشجاعة ومسؤوليّة سياسيّة ترتكز على النضال من أجل السلام، المساواة، العدل الإجتماعي والديمقراطية.
وفي خطابه وركّز النائب عودة على المعادلة السياسية التي بحسبها نحن المواطنين العرب لوحدنا لا نستطيع إحداث التغيير، ولكن.... بدوننا لا يمكن! ولهذا نحن بحاجة إلى تحالف الشجعان.
أمّا رئيس الوزراء نتنياهو فقد عقّب على مشاركة النائب عودة في المظاهرة قائلًا: "أيمن عودة داعم الإرهاب يلقي خطابًا بمباركة چانتس ولاپيد- هذه نكتة!"
وحول ذلك عقّب عودة: "نتنياهو العنصري والمحرّض الأكبر لا يفوّت  فرصه للتحريض ضد جماهيرنا وقيادته. لم تمر خمس دقائق على انتهاء المظاهرة حتى بدأ نتنياهو في بثّ سمّه التحريضي."
وأضاف عودة: "نتنياهو مأزوم وخائف بسبب فهمه جيّدًا للمعادلة التي نطرحها بقوة في كل منصّة- حين نضع نحن المواطنون العرب ثقلنا السياسي، فهو لن يبقى في الحكم!سنستمر في طرح موقفنا في قوة وسنكون نحن المأثرون في إحداث التغيير في المناخ السياسي رغم أنف العنصري نتنياهو".  
نتنياهو يهاجم عودة على مشاركته في مظاهرة تل ابيب ويصفه بأنه داعم للإرهاب!




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