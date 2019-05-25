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الرملة:مقتل انتصار العيساوي خلال محاولتها انقاذ ابنها من العيارات النارية



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:بلاغ اولي - تلقت الشرطة بلاغ حول  امرأة أحيلت من جادة القدس في مدينة الرملة، إلى مستشفى أساف هاروفة ، وهي مصابة بجروح بالغة.

 للأسف الشديد تم الإقرار عن وفاتها في المستشفى.
 وفي الوقت نفسه ، تلقت الشرطة بلاغ حول مصاب نقل إلى مستشفى أساف هروفيه وهو مصاب بجروح متوسطة.
 يتم فحص العلاقة بين الحادثتين.
  قوة من الشرطة في المستشفى ويتم فحص ظروف الحادثة.


وقال احد اقرباء المرحومة أنها وصلت لمكان شجار في المدينة كان ابنها ضالعاً فيه , خلال محاولتها انقاذ ابنها تم اطلاق عيارات نارية ادت لاصابتها بجراح خطيرة توفيت على اثرها في المستشفى .




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