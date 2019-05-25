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مشاركة واسعة في الوقفة الاحتجاجية المنددة بالعنف على مفرق طمرة



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شارك المئات من طمرة والمنطقة عصر اليوم السبت في الوقفة الاحتجاجية المنددة بالعنف تلبية لدعوة لجنة المتابعة للجماهير العربية .


رفع المتظاهرون شعارات تطالب الشرطة بالتحرك الفوري والكشف عن الفاعلين , يشار الى أن مدينة طمرة تشهد حوادث عنف في الاونة الاخيرة كان اخرها مقتل الشاب وسام ياسين .




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