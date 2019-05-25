مشاركة, واسعة, في, الوقفة, الاحتجاجية, المنددة, بالعنف, على, مفرق, طمرة,

رفع المتظاهرون شعارات تطالب الشرطة بالتحرك الفوري والكشف عن الفاعلين , يشار الى أن مدينة طمرة تشهد حوادث عنف في الاونة الاخيرة كان اخرها مقتل الشاب وسام ياسين .

شارك المئات من طمرة والمنطقة عصر اليوم السبت في الوقفة الاحتجاجية المنددة بالعنف تلبية لدعوة لجنة المتابعة للجماهير العربية .

تابعونــا

سخنين:وقفة احتجاجية تنديداً بالعنف بمشاركة واسعة 2019-05-25 | 19:44:05 تلبية لدعوة لجنة المتابعة , شارك المئات عصر اليوم السبت في الوقفة الاحتجاجية...

النائب أيمن عودة سيخطب اليوم في تل أبيب ضد فساد نتنياهو! 2019-05-25 | 19:43:17 بعد تردد دام أسبوع اتصل رئيس المعارضة بيني غانتس بالنائب أيمن عودة رئيس قائمة...

الناصرة:اطلاق مسبحة البالونات الضخمة في سماء المدينة بمناسبة الشهر المريمي 2019-05-25 | 19:27:50 تحت رعاية جمعية مسيحيون للأبد وبمناسبة الشهر المريمي المبارك ، تم عصر اليوم السبت...

الناصرة:العشرات يتظاهرون أمام مركز الشرطة احتجاجاً التقاعس بمحاربة الجريمة 2019-05-25 | 19:17:55 شارك العشرات من اهالي الناصرة عصر اليوم السبت في تظاهرة احتجاجية أمام مركز الشرطة...

الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الشاب ساهر اغبارية من ام الفحم 2019-05-25 | 19:09:48 جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تناشد شرطة إسرائيل...

مقتل الشاب دانيال حلبي من دالية الكرمل طعناً بالسكين خلال شجار في البلدة 2019-05-25 | 15:37:32 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تحقق في...

عائلة بلبل من باقة: نستنكر جريمة مقتل احمد ضراغمة ونناشد التروي حتى تتضح الأمور 2019-05-25 | 16:27:14 أصدرت عائلة بلبل من باقة الغربية بياناً في اعقاب جريمة مقتل الشاب احمد ضراغمة،...

ايران تهدد بإغراق السفن الحربية الأمريكية باستخدام أسلحة سرية 2019-05-25 | 15:45:48 هدد مسؤول عسكري إيراني، اليوم بإغراق السفن الحربية الأمريكية في الخليج العربي...

خيرات رمضان في مدرسة البصليّة شفاعمرو 2019-05-25 | 15:43:40 جاء في بيان صادر عن المدرسة البصلية شفاعمر:"وعلى النهج السنوي تم اليوم بعون الله...