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سخنين:وقفة احتجاجية تنديداً بالعنف بمشاركة واسعة



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



تلبية لدعوة لجنة المتابعة , شارك المئات عصر اليوم السبت في الوقفة الاحتجاجية المنددة بالعنف على مفرق يوفاليم غربي مدينة سخنين .


حيث رفع المتظاهرون شعارات منددة بالعنف مطالبين الشرطة بعدم التقاعس والتعامل بجدية أكثر مع الجرائم في المجتمع العربي.




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