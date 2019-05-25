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النائب أيمن عودة سيخطب اليوم في تل أبيب ضد فساد نتنياهو!



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بعد تردد دام أسبوع اتصل رئيس المعارضة بيني غانتس بالنائب أيمن عودة رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير داعيًا إياه إلى إلقاء كلمة في المظاهرة المركزية في تل أبيب ضد فساد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. ومن جهته وافق عودة على الفور.


هذا وقد جرت نقاشات كثيرة حول الموضوع في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وقد عبّر من يدعمون أن يلقي عودة كلمة بقولهم الموطنين العرب الذين يشكلون ٢٠٪؜ من المواطنين هم مواطنون شرعيون! 
وقد كان عودة مثابرا خلال الأسبوع المنصرم بقوله: أنا مستعد أن أتظاهر وأتحدث ضد نتنياهو من على كل منصة.
كلمة لعودة اليوم ربما تعبّر عن توجّه جديد مغاير للمعارضة، ولكنه بالتأكيد حذر وقابل للتغيّر، وهذا ما ستظهره المرحلة القادمة.
النائب أيمن عودة سيخطب اليوم في تل أبيب ضد فساد نتنياهو!




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