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الناصرة:اطلاق مسبحة البالونات الضخمة في سماء المدينة بمناسبة الشهر المريمي



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



تحت رعاية جمعية مسيحيون للأبد وبمناسبة الشهر المريمي المبارك ، تم عصر اليوم السبت بناء المسبحه من بالونات كبيره ورفعها في سماء مدينة الناصرة  في فندق سانت جبرئيل ( الصفوري ) .

انطلق البرنامج بعد الظهر حيث تم استقبال الجمهور والشخصيات الدينه , بعدها انطلق بناء المسبحه بمشاركة الجميع وعلى اصوات التراتيل والصلوات , وفي ساعات الغروب تم الانتهاء من بناء المسبحه ورفعها في سماء المدينة في اجواء رائعة مميزة.


وفي حديث للصنارة نت مع رئيس جمعية مسيحيون للابد عيسى صفوري قال:"هذا المشروع يقام لهدف تعزيز مكانة سيدتنا العذراء وشكر لها ك أُمنا جميعاً , حيث يقام هذا البرنامج في الشهر المريمي ونسعى أن تصل رسالة سيدتنا العذراء للجميع".




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