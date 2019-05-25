الناصرة:اطلاق, مسبحة, البالونات, الضخمة, في, سماء, المدينة, بمناسبة, الشهر, المريمي,

تحت رعاية جمعية مسيحيون للأبد وبمناسبة الشهر المريمي المبارك ، تم عصر اليوم السبت بناء المسبحه من بالونات كبيره ورفعها في سماء مدينة الناصرة في فندق سانت جبرئيل ( الصفوري ) .

انطلق البرنامج بعد الظهر حيث تم استقبال الجمهور والشخصيات الدينه , بعدها انطلق بناء المسبحه بمشاركة الجميع وعلى اصوات التراتيل والصلوات , وفي ساعات الغروب تم الانتهاء من بناء المسبحه ورفعها في سماء المدينة في اجواء رائعة مميزة.وفي حديث للصنارة نت مع رئيس جمعية مسيحيون للابد عيسى صفوري قال:"هذا المشروع يقام لهدف تعزيز مكانة سيدتنا العذراء وشكر لها ك أُمنا جميعاً , حيث يقام هذا البرنامج في الشهر المريمي ونسعى أن تصل رسالة سيدتنا العذراء للجميع".