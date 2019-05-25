الناصرة:العشرات, يتظاهرون, أمام, مركز, الشرطة, احتجاجاً, التقاعس, بمحاربة, الجريمة,

شارك العشرات من اهالي الناصرة عصر اليوم السبت في تظاهرة احتجاجية أمام مركز الشرطة في المدينة , وذلك احتجاجاً على تقاعس الشرطة في مكافحة الجريمة في الوسط العربي .

وجاءت هذه التظاهرة تلبية لدعوة لجنة المتابعة , حيث اقيمت سلسلة تظاهرات في الوسط العربي احتجاجاً على العنف والجريمة , حيث رفع المتظاهرون شعارات منددة بالعنف .