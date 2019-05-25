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الناصرة:العشرات يتظاهرون أمام مركز الشرطة احتجاجاً التقاعس بمحاربة الجريمة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



شارك العشرات من اهالي الناصرة عصر اليوم السبت في تظاهرة احتجاجية أمام مركز الشرطة في المدينة , وذلك احتجاجاً على تقاعس الشرطة في مكافحة الجريمة في الوسط العربي .


وجاءت هذه التظاهرة تلبية لدعوة لجنة المتابعة , حيث اقيمت سلسلة تظاهرات في الوسط العربي احتجاجاً على العنف والجريمة , حيث رفع المتظاهرون شعارات منددة بالعنف .




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