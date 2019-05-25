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الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الشاب ساهر اغبارية من ام الفحم



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جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تناشد شرطة إسرائيل المواطنين الكرام المساعدة في العثور على المفقود ساهر إغبارية من سكان مدينة أم الفحم (23 عامًا)  والذي فقدت أثاره في تاريخ   21.5.19  في ساعات ما بعد الظهر في مدينة  أم الفحم، بعد أن وافقت عائلته نشر تفاصيل فقادنه.

مواصفاته : مبنى جسمه، بدين  طوله: 1.70، وشعره قصير.ارتدى بنطلون جينس، وثوب قصير لونه غامق.
يرجى من مَن رآهه أو يعرف عنه أي معلومة أو تمكن من التواصل معه، الاتصال بمركز شرطة  أم الفحم على الرقم 046115000 او  على مركز الطوارئ للشرطة 100 في كافة أرجاء الدولة.
مرفقة صورة للمفقود:




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