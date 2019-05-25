عائلة, بلبل, من, باقة:, نستنكر, جريمة, مقتل, احمد, ضراغمة, ونناشد, التروي, حتى, تتضح, الأمور,

أصدرت عائلة بلبل من باقة الغربية بياناً في اعقاب جريمة مقتل الشاب احمد ضراغمة، بياناً استنكرت فيه الحادثة وبشدة، مشيراً الى ضرورة نبذ ظاهرة العنف وإجتثاثها.





وجاء في البيان:" نحن عائلة بلبل نستنكر الجريمة التي راح ضحيتها الشاب احمد ضراغمة، ونرفض جميع اساليب العنف بكافة اشكالها، ونسأل الله الرحمة للفقيد، وان يلهم العائلة الصبر والسلوان".



واضاف البيان:" عائلة بلبل تربطها علاقات طيبة ووطيدة مع جميع سكان باقة، ودائما تحافظ على النسيج الإجتماعي وتتعاون في عمل الخير والعطاء، وترفض العنف وتنادي بإستمرار بإصلاح ذات البين قبل تطور الخلافات".



كما جاء في البيان:" نحن نشعر بالألم الشديد الذي تعيشه عائلة الضحية، وقلوبنا تعتصر الماً على ما حصل، ومن هنا نناشد سكان بلدنا الحبيب التروي وعدم اطلاق تحاليل وما شابه التي من شأنها ان تخلق الفساد والفتن بين العائلتين، وترك القضية للشرطة والقانون، فما نريده هو الحفاظ على العلاقات والأمن والأمان، لا ان نقلب الشارع لساحة حرب لا سمح الله".



في نهاية البيان "مرة اخرى عائلة بلبل تعزي عائلة ضراغمة على ما اصابهم من مصيبة، وتؤكد ان العنف لا يمثل اي فرد منها، ونضم صوتنا لمن يناشد بمحاربة الجريمة كي نضمن حياة هادئة وسليمة ان شاء الله".