تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-25 20:09:41 مشاركة واسعة في الوقفة الاحتجاجية المنددة بالعنف على مفرق طمرة |  2019-05-25 19:44:05 سخنين:وقفة احتجاجية تنديداً بالعنف بمشاركة واسعة |  2019-05-25 19:43:17 النائب أيمن عودة سيخطب اليوم في تل أبيب ضد فساد نتنياهو! |  2019-05-25 19:27:50 الناصرة:اطلاق مسبحة البالونات الضخمة في سماء المدينة بمناسبة الشهر المريمي |  2019-05-25 19:17:55 الناصرة:العشرات يتظاهرون أمام مركز الشرطة احتجاجاً التقاعس بمحاربة الجريمة |  2019-05-25 19:09:48 الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الشاب ساهر اغبارية من ام الفحم |  2019-05-25 15:37:32 مقتل الشاب دانيال حلبي من دالية الكرمل طعناً بالسكين خلال شجار في البلدة |  2019-05-25 16:02:29 شاهدوا نانسي عجرم تواجه انتقاد بلقيس فتحي لها.. والأخيرة توضح |  2019-05-25 15:47:22 بخطوة واحدة.. يمكنك تجويع خلايا السرطان حتى الموت |  2019-05-25 15:45:48 ايران تهدد بإغراق السفن الحربية الأمريكية باستخدام أسلحة سرية |  2019-05-25 15:43:40 خيرات رمضان في مدرسة البصليّة شفاعمرو |  2019-05-25 15:39:25 مكابي ابناء الرينة يتعاقد مع المدرب حنا فرهود ويعلن المنافسة على الصعود للدرجة الاولى |  2019-05-25 10:14:39 جدل في واشنطن حول مدى خطورة التهديد الإيراني |  2019-05-25 10:00:01 الرينة:مشاركة واسعة في انطلاق ليالي رمضان برعاية المجلس المحلي‎ |  2019-05-25 07:00:28 البنتاغون: الحرس الثوري الإيراني وراء الهجمات على السفن قبالة الإمارت |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عائلة بلبل من باقة: نستنكر جريمة مقتل احمد ضراغمة ونناشد التروي حتى تتضح الأمور



  |     |   اضافة تعليق



أصدرت عائلة بلبل من باقة الغربية بياناً في اعقاب جريمة مقتل الشاب احمد ضراغمة، بياناً استنكرت فيه الحادثة وبشدة، مشيراً الى ضرورة نبذ ظاهرة العنف وإجتثاثها.


وجاء في البيان:" نحن عائلة بلبل نستنكر الجريمة التي راح ضحيتها الشاب احمد ضراغمة، ونرفض جميع اساليب العنف بكافة اشكالها، ونسأل الله الرحمة للفقيد، وان يلهم العائلة الصبر والسلوان".


واضاف البيان:" عائلة بلبل تربطها علاقات طيبة ووطيدة مع جميع سكان باقة، ودائما تحافظ على النسيج الإجتماعي وتتعاون في عمل الخير والعطاء، وترفض العنف وتنادي بإستمرار بإصلاح ذات البين قبل تطور الخلافات".


كما جاء في البيان:" نحن نشعر بالألم الشديد الذي تعيشه عائلة الضحية، وقلوبنا تعتصر الماً على ما حصل، ومن هنا نناشد سكان بلدنا الحبيب التروي وعدم اطلاق تحاليل وما شابه التي من شأنها ان تخلق الفساد والفتن بين العائلتين، وترك القضية للشرطة والقانون، فما نريده هو الحفاظ على العلاقات والأمن والأمان، لا ان نقلب الشارع لساحة حرب لا سمح الله".


في نهاية البيان "مرة اخرى عائلة بلبل تعزي عائلة ضراغمة على ما اصابهم من مصيبة، وتؤكد ان العنف لا يمثل اي فرد منها، ونضم صوتنا لمن يناشد بمحاربة الجريمة كي نضمن حياة هادئة وسليمة ان شاء الله".

عائلة بلبل من باقة: نستنكر جريمة مقتل احمد ضراغمة ونناشد التروي حتى تتضح الأمور




كلمات متعلقة

عائلة, بلبل, من, باقة:, نستنكر, جريمة, مقتل, احمد, ضراغمة, ونناشد, التروي, حتى, تتضح, الأمور,

تابعونــا

مشاركة واسعة في الوقفة الاحتجاجية المنددة بالعنف على مفرق طمرة مشاركة واسعة في الوقفة الاحتجاجية المنددة بالعنف على مفرق طمرة 2019-05-25 | 20:09:41

شارك المئات من طمرة والمنطقة عصر اليوم السبت في الوقفة الاحتجاجية المنددة بالعنف...

سخنين:وقفة احتجاجية تنديداً بالعنف بمشاركة واسعة سخنين:وقفة احتجاجية تنديداً بالعنف بمشاركة واسعة 2019-05-25 | 19:44:05

تلبية لدعوة لجنة المتابعة , شارك المئات عصر اليوم السبت في الوقفة الاحتجاجية...

النائب أيمن عودة سيخطب اليوم في تل أبيب ضد فساد نتنياهو! النائب أيمن عودة سيخطب اليوم في تل أبيب ضد فساد نتنياهو! 2019-05-25 | 19:43:17

بعد تردد دام أسبوع اتصل رئيس المعارضة بيني غانتس بالنائب أيمن عودة رئيس قائمة...

الناصرة:اطلاق مسبحة البالونات الضخمة في سماء المدينة بمناسبة الشهر المريمي الناصرة:اطلاق مسبحة البالونات الضخمة في سماء المدينة بمناسبة الشهر المريمي 2019-05-25 | 19:27:50

تحت رعاية جمعية مسيحيون للأبد وبمناسبة الشهر المريمي المبارك ، تم عصر اليوم السبت...

الناصرة:العشرات يتظاهرون أمام مركز الشرطة احتجاجاً التقاعس بمحاربة الجريمة الناصرة:العشرات يتظاهرون أمام مركز الشرطة احتجاجاً التقاعس بمحاربة الجريمة 2019-05-25 | 19:17:55

شارك العشرات من اهالي الناصرة عصر اليوم السبت في تظاهرة احتجاجية أمام مركز الشرطة...

الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الشاب ساهر اغبارية من ام الفحم الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الشاب ساهر اغبارية من ام الفحم 2019-05-25 | 19:09:48

جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تناشد شرطة إسرائيل...

مقتل الشاب دانيال حلبي من دالية الكرمل طعناً بالسكين خلال شجار في البلدة مقتل الشاب دانيال حلبي من دالية الكرمل طعناً بالسكين خلال شجار في البلدة 2019-05-25 | 15:37:32

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تحقق في...

ايران تهدد بإغراق السفن الحربية الأمريكية باستخدام أسلحة سرية ايران تهدد بإغراق السفن الحربية الأمريكية باستخدام أسلحة سرية 2019-05-25 | 15:45:48

هدد مسؤول عسكري إيراني، اليوم بإغراق السفن الحربية الأمريكية في الخليج العربي...

خيرات رمضان في مدرسة البصليّة شفاعمرو خيرات رمضان في مدرسة البصليّة شفاعمرو 2019-05-25 | 15:43:40

جاء في بيان صادر عن المدرسة البصلية شفاعمر:"وعلى النهج السنوي تم اليوم بعون الله...

الرينة:مشاركة واسعة في انطلاق ليالي رمضان برعاية المجلس المحلي‎ الرينة:مشاركة واسعة في انطلاق ليالي رمضان برعاية المجلس المحلي‎ 2019-05-25 | 10:00:01

بمشاركة واسعة واجواء احتفالية رائعة ؛ انطلق مساء الجمعة برنامج "رمضان في الرينة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع عامل وفاة سقط عليه جسم ثقيل مصنع كفر قاسم اسعاف شرطة سقط عليه سودان سوداني دهس .شرطي الناصرة المنطقة الصناعية البحث عن مشتبه سائق سيارة خصوصية اصابات حادث طرق مروع العين مدينة الناصرة شرطة اسعاف سيارة قرية عرعره اصابة شخص اطلاق نار الشرطة وادي عاره مستشفى علاج مصرع الاشقاء هدى عدن توفيق أبو جعفر رهط احتراق بيت صلاة الفجر مسجد طمرة اطلاق نار اصابة مدينة طاقم طبي الزهراوي مستشفى شرطة مصرع الشابة ليان ناصر اصابة شابات الطيرة عملية اسطنبول اطلاق نار انتحارية ارهابية راس السنة احتفال اصابة طفل حورة النقب سقط من حافلة ركاب مستشفى سوروكا العلاج الشرطة اسعاف كفر مندا قتل شابة عربية جثة شمال البلاد احدى سكان قرى علامات عنف العثورسخنين مواجهات اعتقالات شرطة خلفية بيتار القدس ابناء سخنيندهس حادث ابو سنان قرية 6 سنوات طفلة مركز حيان الطبي شرطة اسعاف حي النهضة المغرب مهرجان موازين الفني الرباط العالمي يارا مشعور ليلك الصنارة جولة مندوبة رئيسة تحرير اشتعال النار احتراق سيارة شارع وادي سلامة عرابة كرم زيتون حادث طرق ذاتي مصرع فتى ابراهيم ابو لسان من يافا حادث طرق مرع دراجة نارية مظاهرة ام الفحم الحركة الاسلامية الجناح الشمالي العشرات الشبان
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com