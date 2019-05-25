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شاهدوا نانسي عجرم تواجه انتقاد بلقيس فتحي لها.. والأخيرة توضح



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



واجهت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ سؤالاً محرجاً عن رأيها في تصريح قالته ​بلقيس​ فتحي عنها، أن أغانيها لم تعد بنفس قوتها كما في بدايتها الأولى، وأنها تفتقد لفنها الأساسي، مرجحة أن السبب ربما يعود إلى أنها تركز أكثر على برامج الهواة.

  وبدورها وجهت نانسي عجرم في البداية تحية لبلقيس فتحي معربة عن حبها لها ولفنها، وقالت أن بلقيس شرحت موقفها في تغريدة سابقة بخصوص ما قالته في حقها، وهو أن التعبير خانها وهي لم تقصد ما صدر منها. 
ومن جانبها، أوضحت بلقيس فتحي مرة أخرى موقفها مما صدر منها تجاه نانسي عجرم، مغردة عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: “هذا اللّقاء تبعي كان قديم كثير وكنت صغيرة وقليلة خبرة ولو رجع بي الزمان ما كنت أبديت رأيي وعموما وضحت الموضوع شخصيا لنانسي وهي راقية وجميلة وفنانة كبيرة وتفهمتني، الله يديم المحبة والاحترام دائماً بيني وبينها وتبقى هي نجمة ساطعة في سماء الفن”.
شاهدوا نانسي عجرم تواجه انتقاد بلقيس فتحي لها.. والأخيرة توضح




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