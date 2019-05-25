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ايران تهدد بإغراق السفن الحربية الأمريكية باستخدام أسلحة سرية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



هدد مسؤول عسكري إيراني، اليوم بإغراق السفن الحربية الأمريكية في الخليج العربي باستخدام أسلحة سرية، لم يكشف عن أي تفاصيل بشأنها.وقال الجنرال مرتضى قرباني، مستشار القيادة العسكرية الإيرانية، لوكالة أنباء محلية بوسع إيران أن تلقي بسفن الولايات المتحدة الحربية إلى قاع البحر بطواقمها وطائراتها باستخدام أسلحة سرية.  وأعرب المسؤول الإيراني عن اعتقاده بأن الأميركيين العقلانيين والقادة العسكريين المتمرسين لن يسمحوا للراديكاليين الأميركيين بشن الحرب، على حد تعبيره حسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.
ايران تهدد بإغراق السفن الحربية الأمريكية باستخدام أسلحة سرية




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