ايران, تهدد, بإغراق, السفن, الحربية, الأمريكية, باستخدام, أسلحة, سرية,

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شارك المئات من طمرة والمنطقة عصر اليوم السبت في الوقفة الاحتجاجية المنددة بالعنف...
تلبية لدعوة لجنة المتابعة , شارك المئات عصر اليوم السبت في الوقفة الاحتجاجية...
بعد تردد دام أسبوع اتصل رئيس المعارضة بيني غانتس بالنائب أيمن عودة رئيس قائمة...
تحت رعاية جمعية مسيحيون للأبد وبمناسبة الشهر المريمي المبارك ، تم عصر اليوم السبت...
شارك العشرات من اهالي الناصرة عصر اليوم السبت في تظاهرة احتجاجية أمام مركز الشرطة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تناشد شرطة إسرائيل...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تحقق في...
أصدرت عائلة بلبل من باقة الغربية بياناً في اعقاب جريمة مقتل الشاب احمد ضراغمة،...
جاء في بيان صادر عن المدرسة البصلية شفاعمر:"وعلى النهج السنوي تم اليوم بعون الله...
بمشاركة واسعة واجواء احتفالية رائعة ؛ انطلق مساء الجمعة برنامج "رمضان في الرينة...