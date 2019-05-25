خيرات, رمضان, في, مدرسة, البصليّة, شفاعمرو,

جاء في بيان صادر عن المدرسة البصلية شفاعمر:"وعلى النهج السنوي تم اليوم بعون الله اختتام حملة توزيع الطّرود الرمضانية في مدرستنا البصلية.

الحملة تؤكد أننا مجتمع متكافل، ومتضامن خاصّة في هذا الشهر الفضيل تماشيا مع ديننا الحنيف الّذي حثّنا على ذلك، وترسيخاً لرسالتنا في المدرسة.شكر كبير لمديرة المدرسة على الاستمرارية في نهج العطاء، والشكر الكبير للمعلمتين هدى شحادة وعلا عنبتاوي على المبادرة في تحضير وترتيب الطّرود، بمساعدة طلاب طبقة السّوادس، ولا ننسى أن نشكر أهالي طلابنا الأعزاء على تبرعهم السّخي بالمنتجات. جزيل الشّكر أيضا لجمعية نور الحياة على تولّيهم مهمة توزيع الطّرود في بلدتنا الغالية شفاعمرو.