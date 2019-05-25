مكابي, ابناء, الرينة, يتعاقد, مع, المدرب, حنا, فرهود, ويعلن, المنافسة, على, الصعود, للدرجة, الاولى,

باشر فريق مكابي ابناء الرينة الاستعدادات لبناء الفريق للموسم المقبل ، وكانت الخطوة الاولى التعاقد مع المدرب حنا فرهود .





وقد اجتمعت ادارة الفريق بحضور المدرب حنا فرهود مع رئيس المجلس المحلي جميل بصول الذي بارك الخطوة واكد على دعم الفريق لاعادة الرينة للدرجة الاولى.

كما تفاوض الادارة عدد من اللاعبين المجربين لبناء فريق قوي مع اللاعبين المحليين لبناء كادر واسع ينافس على الصعود بقوة.