مقتل, الشاب, دانيال, حلبي, من, دالية, الكرمل, طعناً, بالسكين, خلال, شجار, في, البلدة,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تحقق في ملابسات شجار في دالية الكرمل، خلاله، تعرض شخصين للطعن أحداهما أصيب بإصابات حرجة والأخر خفيفة.

قبل بضع دقائق، تلقى مركز الشرطة بلاغ حول شجار وقع في دالية الكرمل ، مما اسفر عن إصابة شخصين بجروح خطيرة فأحيلا الى إلى المركز الطبي الكرمل لتلقي العلاج.تقوم قوات من الشرطة في الموقع بجمع البينات والأدلة، بما في ذلك من مسرح الجريمة على يد أفراد شرطة خبراء تشخيص جنائي خلال التحقيق الذي تم فتحه.ظروف الحادث وملابساته قيد الفحص.وجاء في بيان لاحق أن الشاب توفي متأثراً بجراحه في المستشفى ويدعى دانيال حلبي من سكان دالية الكرمل .