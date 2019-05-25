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جدل في واشنطن حول مدى خطورة التهديد الإيراني



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



احتدم الجدل في واشنطن الليلة الماضية حول مدى خطورة التهديد من جانب طهران، بعد أن أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن حالة الطوارئ تتيح لإدارة ترامب تجاوز الكونغرس، لبيع أسلحة بمليارات الدولارات للسعودية والإمارات والأردن. وقال بومبيو إن ذلك ضروري من أجل ردع العدوان الإيراني.وأثارت هذه الخطوة حفيظة بعض أقطاب الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري الذين رأوا أن البيت الأبيض يقوم بتضخيم التهديد الإيراني، ويخلق حالة طوارئ لتبرير صفقات الأسلحة. ويشار إلى أن موضوع بيع السلاح للسعودية يعدّ حساسًا في الولايات المتحدة، بسبب قضية خاشقجي وسفك الدماء في اليمن.
جدل في واشنطن حول مدى خطورة التهديد الإيراني




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