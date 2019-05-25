الرينة:مشاركة, واسعة, في, انطلاق, ليالي, رمضان, برعاية, المجلس, المحلي‎,

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شارك المئات من طمرة والمنطقة عصر اليوم السبت في الوقفة الاحتجاجية المنددة بالعنف...
تلبية لدعوة لجنة المتابعة , شارك المئات عصر اليوم السبت في الوقفة الاحتجاجية...
بعد تردد دام أسبوع اتصل رئيس المعارضة بيني غانتس بالنائب أيمن عودة رئيس قائمة...
تحت رعاية جمعية مسيحيون للأبد وبمناسبة الشهر المريمي المبارك ، تم عصر اليوم السبت...
شارك العشرات من اهالي الناصرة عصر اليوم السبت في تظاهرة احتجاجية أمام مركز الشرطة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تناشد شرطة إسرائيل...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تحقق في...
أصدرت عائلة بلبل من باقة الغربية بياناً في اعقاب جريمة مقتل الشاب احمد ضراغمة،...
هدد مسؤول عسكري إيراني، اليوم بإغراق السفن الحربية الأمريكية في الخليج العربي...
جاء في بيان صادر عن المدرسة البصلية شفاعمر:"وعلى النهج السنوي تم اليوم بعون الله...