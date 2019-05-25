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الرينة:مشاركة واسعة في انطلاق ليالي رمضان برعاية المجلس المحلي‎



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



بمشاركة واسعة واجواء احتفالية رائعة ؛ انطلق مساء الجمعة برنامج "رمضان في الرينة غير" تحت رعاية المجلس المحلي ووزارة الثقافة وذلك في ساحة عين الرينة.


تخلل الاحتفال فقرات فنية رائعة وسط تفاعل كبير من الحضور الذي اثنى على البرنامج الذي يقام في الرينة للمرة الاولى ، حيث تخلل عرض "ابتهالات رمضانية"الذي شمل تهاليل ومدائح دينية ، وفي النهاية كان عرض "عينك يا بلدنا" تقديم الفنان مروان طاطور وفرقة نسيم البادية ، يشار الى ان البرنامج تخلل فعاليات للأطفال وسيختتم مساء السبت بعرض فرقة"فوزي موزي "للاطفال وعرض فني لفرقة "دوزنلي"والعديد من الفقرات الفنية.

شارك في الاحتفال رئيس المجلس المحلي جميل بصول واعضاء المجلس المحلي ، وفي كلمته شكر رئيس المجلس المحلي الحضور وأكد المجلس سيعمل على العديد من البرامج الثقافية اضافة الى المشاريع العديدة التي باشر فيها المجلس المحلي.

كما وقدم رئيس المجلس المحلي جميل بصول نصيحة للشباب حول اعمال العنف التي يشهدها الوسط العربي وحث على المحبة والتسامح والتآخي. 




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