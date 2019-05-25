البنتاغون:, الحرس, الثوري, الإيراني, وراء, الهجمات, على, السفن, قبالة, الإمارت,

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اعلنت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، اليوم الجمعة، أنها ستستقيل من من...
هاجم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد...
أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اعتقاده أنه لا حاجة لإرسال قوات أميركية...
أكدت صحيفة "تايمز" البريطانية أن سلطات المملكة المتحدة جمدت الحساب المصرفي لأنيسة...
أعلن مسؤول تركي الأربعاء أنّ بلاده توقفت بالكامل منذ مطلع مايو الجاري عن استيراد...
أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين الخميس، أن...
يرى الكاتب إيشان ثارور في مقال تحليلي بصحيفة واشنطن بوست أن "خطة ترامب- كوشنر...
أعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في تصريح لافت، أنه لم يكن على قناعة تامة...
تتعرض مصر وعدد من البلدان المجاوة ، لموجة حر شديدة، تصل ذروتها غدا وبعد غد إلى 46...
أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية مساء الأربعاء، رفضها المشاركة في مؤتمر البحرين،...