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البنتاغون: الحرس الثوري الإيراني وراء الهجمات على السفن قبالة الإمارت



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن الجيش الأميركي اليوم أنه يعتقد أن الحرس الثوري الإيراني مسؤول بشكل مباشر عن الهجمات على ناقلات نفط قبالة الإمارات العربية وفقًا لوكالة رويترز.وأضاف الجيش أن معلومات استخبارية تشير إلى حملة من جانب إيران تربط بين تهديدات في أرجاء المنطقة.ومن الجدير ذكره أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وبالقرب من المياه الإقليمية للدولة.
البنتاغون: الحرس الثوري الإيراني وراء الهجمات على السفن قبالة الإمارت




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