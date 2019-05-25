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ليبرمان يهدد بالذهاب إلى انتخابات جديدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 تعهد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" افيغدور ليبرمان أنه لن يتنازل بشان قانون التجنيد، لأن نفوذ المتشددين دينيا لا يقتصر على هذه المسألة فقط بل يمتد الى أخرى في مجالات مثل التعليم، ومقاطعة مصانع، واعتناق الديانة اليهودية، موضحا انه حان الوقت لوضع حد لذلك.  واتهم ليبرمان رئيسَ الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بإدارة المفاوضات الائتلافية بصورة سيئة للغاية لم يسبق لها مثيل، وأضاف انه ليس من باب الصدفة انه ما من، حتى الان، ولو كتلة واحدة انضمت الى حكومته.  وفي مقال نشره في صفحته على الفيسبوك هدد ليبرمان بان الخيار الوحيد المتبقي هو الذهاب الى انتخابات جديدة، اذا لم يتم إقرار قانون التجنيد بصيغته الآنية.
ليبرمان يهدد بالذهاب إلى انتخابات جديدة




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