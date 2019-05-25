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الطقس:استمرار موجة الحر حتى ساعات ما بعد الظهر



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اليوم السبت الموجه الحارة متوقع ان تقل حدتها في ساعات نهار اليوم مع استمرار الاجواء الحارة الى شديدة الحرارة ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام  بحدود 5 درجة مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الطقس:استمرار موجة الحر حتى ساعات ما بعد الظهر




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