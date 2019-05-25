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مسيرة احتفالية بمناسبة شهر رمضان في الحي الشرقي بالناصرة



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تحت رعاية بلدية الناصرة ونوادي الحي الشرقي وبالتعاون مع الشباب المسلم انطلقت مساء الجمعة مسيرة كشفية تقدمها كشاف مسجد السلام من مدرسة ابن سينا وصولا الى مسجد السلام حيث تخلل المسيرة مفاجات للاطفال وهدايا .


هذا وانتهت المسيرة بمهرجان اختتامي حافل عند مسجد السلام بمشاركة شخصيات جماهيرية نصراوية




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