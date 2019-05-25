مسيرة, احتفالية, بمناسبة, شهر, رمضان, في, الحي, الشرقي, بالناصرة,

هذا وانتهت المسيرة بمهرجان اختتامي حافل عند مسجد السلام بمشاركة شخصيات جماهيرية نصراوية

تحت رعاية بلدية الناصرة ونوادي الحي الشرقي وبالتعاون مع الشباب المسلم انطلقت مساء الجمعة مسيرة كشفية تقدمها كشاف مسجد السلام من مدرسة ابن سينا وصولا الى مسجد السلام حيث تخلل المسيرة مفاجات للاطفال وهدايا .

تابعونــا

الاوقاف: 100 الف مصل ادوا صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان بالاقصى 2019-05-24 | 14:00:46 قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ، إن اكثر من 100 ألف مصلٍ أدوا اليوم صلاة...

اندلاع حريق بمنطقة اشواك عند مدخل اكسال 2019-05-24 | 13:52:44 تعمل ٥ طواقم اطفاء وانقاذ بالتعاون مع وحدتي متطوعين على اخماد حريق شب ظهر اليوم...

فاجعة في عبلين : مصرع الطفلة شمس حلمي سهيل غزاوي (3 سنوات) دهسًا 2019-05-24 | 12:56:34 فُجعت بلدة عبلين أمس الخميس بنبأ وفاة الطفلة شمس حلمي سهيل غزاوي (3 سنوات) جرّاء...

استعدادات بغزة لـ"جمعة التراحم والتكافل" 2019-05-24 | 12:51:29 يستعد المواطنون في قطاع غزة، للمشاركة اليوم، في فعاليات الجمعة الـ "59"، جمعة...

الالاف يتوافدون إلى الاقصى لأداء "الجمعة الثالثة" من رمضان 2019-05-24 | 11:34:27 يواصل عشرات آلاف المواطنين من القدس وأراضي الـ48 والضفة الغربية ممن تزيد أعمارهم...

تحذيرات من التعرض للشمس لفترات طويلة بسبب موجة الحرارة الشديدة 2019-05-24 | 10:40:10 تعمق الموجة الحارة التي تؤثر على فلسطين لتصل ذروتها في ساعات نهار اليوم حيث يكون...

الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الفتاة المفقودة رهف ابو عتمة من النقب 2019-05-23 | 20:40:47 تناشد الشرطة الجمهور بالمساعدة بالبحث عن الفتاة رهف ابو عتمة (13 عاماً)من احدى...

اسرائيل تستعد للتوجهه لمساعده جويه من الخارج بمحاوله للسيطره على الحرائق 2019-05-23 | 19:21:10 اوعز رئيس الحكومه الاسرائيلية بنيامين نتنياهو المسؤولين في وزارة الخارجيه...

اتهام رجل باطلاق نار وتهديد جاره في الناصرة 2019-05-23 | 19:08:52 قدمت النيابة العامة لواء الشمال اليوم الخميس لائحة اتهام بحق شاب من الناصرة (31 ...