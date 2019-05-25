تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-24 16:22:11 تيريزا ماي تعلن أنها ستستقيل من رئاسة الحكومة البريطانية |  2019-05-24 16:15:12 ظريف ينعت ترامب بكلمات غير مسبوقة |  2019-05-24 14:00:46 الاوقاف: 100 الف مصل ادوا صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان بالاقصى |  2019-05-24 13:52:44 اندلاع حريق بمنطقة اشواك عند مدخل اكسال |  2019-05-24 12:56:34 فاجعة في عبلين : مصرع الطفلة شمس حلمي سهيل غزاوي (3 سنوات) دهسًا |  2019-05-24 12:51:29 استعدادات بغزة لـ"جمعة التراحم والتكافل" |  2019-05-24 11:34:27 الالاف يتوافدون إلى الاقصى لأداء "الجمعة الثالثة" من رمضان |  2019-05-24 08:19:42 المحامي زكي كمال:تأجيل جلسات الاستماع يثير الأسئلة حول مدى جدية المستشار القضائي للحكومة في محاكمة نتنياهو |  2019-05-24 08:18:28 أحمد مجدلاني: أي فلسطيني سيحضر المؤتمر لن يكون سوى متعاون مع الأمريكيين وإسرائيل |  2019-05-24 08:16:53 منيب المصري ل " الصنارة " : السلام الاقتصادي ليس حلا لان قضيتنا هي قضية وطنية وسياسية بامتياز |  2019-05-24 10:40:10 تحذيرات من التعرض للشمس لفترات طويلة بسبب موجة الحرارة الشديدة |  2019-05-24 10:39:25 ترامب: لا أرى حاجة لإرسال قوات جديدة للشرق الأوسط |  2019-05-23 20:40:47 الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الفتاة المفقودة رهف ابو عتمة من النقب |  2019-05-23 19:21:10 اسرائيل تستعد للتوجهه لمساعده جويه من الخارج بمحاوله للسيطره على الحرائق |  2019-05-23 20:00:09 من هو الفائز الحقيقي في مسابقة اليوروڤيجن؟؟ |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فيلم ايليا سليمان ينافس في مهرجان كان



  |   وكالات تصوير :afp   |   اضافة تعليق



يشارك طاقم فيلم "لا يد انها الجنة" لايليا سليمان في مهرجان كان السينمائي. اليوم قاموا بجلسة تصوير ومن ثم تم عرض الفيلم.مجريات الفيلم تدور حول ايليا الضي يسافر بين الدول ليجد شيئا من فلسطين في كل مكان.تصوير: afp  




كلمات متعلقة

فيلم, ايليا, سليمان, ينافس, في, مهرجان, كان,

تابعونــا

إليسا توضح حقيقة خضوعها لجراحة جديدة إليسا توضح حقيقة خضوعها لجراحة جديدة 2019-05-23 | 14:48:09

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا، حقيقة خضوعها لجراحة جديدة في يدها نتيجة المضاعفات...

رامز جلال بـ 4 شخصيات مختلفة في فيلمه "سبع البرمبة" رامز جلال بـ 4 شخصيات مختلفة في فيلمه "سبع البرمبة" 2019-05-23 | 09:39:11

طرح الممثل ومقدم البرامج المصري ​رامز جلال​، بوستر فيلمه الجديد "​سبع...

كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع .. صور كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع .. صور 2019-05-22 | 14:55:52

في خطوة مفاجئة، قررت الفنانة السورية كندة علوس التخلي عن فستان زفافها، وعرضته...

إليسا تطمئن محبيها وتنفي خضوعها لعملية جراحية جديدة إليسا تطمئن محبيها وتنفي خضوعها لعملية جراحية جديدة 2019-05-22 | 13:30:30

أكدت الفنانة اليسا دخولها احدى المستشفيات في بيروت لاستكمال العلاج بسبب مضاعفات...

ابنة مي سليم تسرق منها الأنظار في أحدث جلسة تصوير ابنة مي سليم تسرق منها الأنظار في أحدث جلسة تصوير 2019-05-22 | 10:44:47

خضعت الفنانة الأردنية مي سليم لجلسة تصوير جديدة تجمعها بابنتها الوحيدة «لي لي»،...

كيف حضرت هيفا وهبي في مسلسل "بروفا" لماغي بو غصن؟ كيف حضرت هيفا وهبي في مسلسل "بروفا" لماغي بو غصن؟ 2019-05-22 | 08:51:54

لا شكّ ان الممثل الحقيقي يلعب كل الأدوار في اعماله مهما كانت مقاماتها، ومن خلالها...

إيلي باسيل يهدّد أصالة: سأكون كابوسِك الأسود إنشالله بعد رمضان! إيلي باسيل يهدّد أصالة: سأكون كابوسِك الأسود إنشالله بعد رمضان! 2019-05-21 | 21:02:01

سخر اللبنانيّ، إيلي باسيل من التغريدة التي كتبتها الفنّانة السّوريّة، أصالة عبر...

تيم حسن: "لهذا الممثل فضل عليّ وذكريات كثيرة" تيم حسن: "لهذا الممثل فضل عليّ وذكريات كثيرة" 2019-05-21 | 14:50:59

اشاد الممثل السوري ​تيم حسن​ بالممثل سلوم حداد معتبرا ان له فضل كبير عليه منذ...

لديه 12 أخ وأخت.. معلومات قد لا تعرفها عن عاصي الحلاني لديه 12 أخ وأخت.. معلومات قد لا تعرفها عن عاصي الحلاني 2019-05-21 | 12:42:00

استعاد الفنان اللبناني عاصي الحلاني، ذكرياته مع عائلته وأشقائه الثلاثة عشر،...

صورة معصتم النهار تسحر معجباته وتعليقات مضحكة صورة معصتم النهار تسحر معجباته وتعليقات مضحكة 2019-05-21 | 10:43:52

بعد مرور 13 حلقة ظهر بالحلقة 14 من مسلسل خمسة ونص الدور الذي يلعبه الممثل معتصم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids علي سعيد دراوشة اكسال وفاة الشاب في امريكا قرية قتيلتان حادث طرق مصرع كريات جت شارع 6 اغلاق الشارع الشمال دوابشة الطفل احمد يصل العاصمة مدريد اسبانيا لقاء رونالدو فريق دوما حرق عائلته موطني لنغني موطني معا حملة العالم الفلسطينيون نشيد كفر مندا شبان دوار الشهيد رامز بشناقحادث طرق مروع ابو سنان قرية اصابة خطيرة شاب من المزرعة علق داخل السيارةرضيع مصرع طفل امير طليع نعيم بدر حرفيش دهسا سيارة مدخل ساحة بيتمصرع محمد ابو كليب بسمة طبعون شارع 70 قرب حيفا سيارة اصابة شخص اخراصابة شاب الطيرة مدينة اطلاق نار حادث الشرطة اسعاف تحقيق مستشفى محل أراجيلقلنسوة مظاهرة رفع شعارات ضد الهدم 11 بيتا جريمة اهالي رفض جت المثلث احمد وتد سامي نصر عدنان ابو فول ضحايا تشييع جثمان جنازة قرية حادث طرق مروع قرب جلجولية شارع 6 انفجار سيارة الخضيرة اصابات جنائية طالب طب سخنين معتقل منذ شهر تركيا شجار قوات الامن المطار وزارة الخارجيةعرابة مدبنة الاطباء تحتفل تخريج 5 أطباء اسنان امتحان الدولة اتهام شاب شعفاط القدس دين مالي دكان بقالة طعن سكين يحيى شرحة الشاب صعقة كهربائية اصابة طفل رهط مدينة تعرض مستشفى اسعاف شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com