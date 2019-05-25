فيلم ايليا سليمان ينافس في مهرجان كان

يشارك طاقم فيلم "لا يد انها الجنة" لايليا سليمان في مهرجان كان السينمائي. اليوم قاموا بجلسة تصوير ومن ثم تم عرض الفيلم.مجريات الفيلم تدور حول ايليا الضي يسافر بين الدول ليجد شيئا من فلسطين في كل مكان.تصوير: afp