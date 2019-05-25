اسامه, سعدي:, نتابع, قضية, المهن, الطبية, المساندة, امام, جامعة, جنين, ووزارة, الصحة‎,

في اعقاب نشر وزارة الصحة الاسرائيلية خبرا مفاده بعدم التزامها بالاعتراف بشهادات خريجي كلية الفيزيوترابيا والعلاج الوظيفي من الجامعة العربية الامريكية جنين مشيرة الى ان "الخطة الدراسية التي تُدرّسها الجامعة قيد الفحص في قسم ترخيص المهن الطبية في وزارة الصحة. صحيح حتى اللحظة، الوزارة لا تلتزم بالسماح للخريجين التقدم لامتحان الدولة ومنح رخصة مزاولة المهنة في اسرائيل".

بدوره قال النائب اسامه السعدي (قائمة الجبهة والعربية للتغيير): تصلنا عشرات التوجهات على مدار الايام الأخيرة واليوم من الطلاب واهاليهم الذين يعبرون عن قلقهم بسبب ما جاء في موقع وزارة الصحة. قمت وزميلي النائب احمد الطيبي بالتواصل مع المسؤولين في قسم ترخيص المهن الطبية في وزارة الصحة وتم ابلاغنا بضرورة ارسال بعض المواد والتوضيحات من قِبل الكلية في الجامعة حتى يتم السماح للطلاب الخريجين التقدم لامتحان الدولة والجامعة على علم بمتطلبات الوزارة وننتظر تجهيزها".وانهى السعدي: "نبقى على تواصل مع الوزارة والجامعة ونتفهم حالة القلق لدى الطلاب والاهل وسنتابع الموضوع . بالنجاح لطلابنا ورمضان كريم".