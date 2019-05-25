تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-24 16:22:11 تيريزا ماي تعلن أنها ستستقيل من رئاسة الحكومة البريطانية |  2019-05-24 16:15:12 ظريف ينعت ترامب بكلمات غير مسبوقة |  2019-05-24 14:00:46 الاوقاف: 100 الف مصل ادوا صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان بالاقصى |  2019-05-24 13:52:44 اندلاع حريق بمنطقة اشواك عند مدخل اكسال |  2019-05-24 12:56:34 فاجعة في عبلين : مصرع الطفلة شمس حلمي سهيل غزاوي (3 سنوات) دهسًا |  2019-05-24 12:51:29 استعدادات بغزة لـ"جمعة التراحم والتكافل" |  2019-05-24 11:34:27 الالاف يتوافدون إلى الاقصى لأداء "الجمعة الثالثة" من رمضان |  2019-05-24 08:19:42 المحامي زكي كمال:تأجيل جلسات الاستماع يثير الأسئلة حول مدى جدية المستشار القضائي للحكومة في محاكمة نتنياهو |  2019-05-24 08:18:28 أحمد مجدلاني: أي فلسطيني سيحضر المؤتمر لن يكون سوى متعاون مع الأمريكيين وإسرائيل |  2019-05-24 08:16:53 منيب المصري ل " الصنارة " : السلام الاقتصادي ليس حلا لان قضيتنا هي قضية وطنية وسياسية بامتياز |  2019-05-24 10:40:10 تحذيرات من التعرض للشمس لفترات طويلة بسبب موجة الحرارة الشديدة |  2019-05-24 10:39:25 ترامب: لا أرى حاجة لإرسال قوات جديدة للشرق الأوسط |  2019-05-23 20:40:47 الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الفتاة المفقودة رهف ابو عتمة من النقب |  2019-05-23 19:21:10 اسرائيل تستعد للتوجهه لمساعده جويه من الخارج بمحاوله للسيطره على الحرائق |  2019-05-23 20:00:09 من هو الفائز الحقيقي في مسابقة اليوروڤيجن؟؟ |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اسامه سعدي: نتابع قضية المهن الطبية المساندة امام جامعة جنين ووزارة الصحة‎



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



في اعقاب نشر وزارة الصحة الاسرائيلية خبرا مفاده بعدم التزامها بالاعتراف بشهادات خريجي كلية الفيزيوترابيا والعلاج الوظيفي من الجامعة العربية الامريكية جنين مشيرة الى ان "الخطة الدراسية التي تُدرّسها الجامعة قيد الفحص في قسم ترخيص المهن الطبية في وزارة الصحة. صحيح حتى اللحظة، الوزارة لا تلتزم بالسماح للخريجين التقدم لامتحان الدولة ومنح رخصة مزاولة المهنة في اسرائيل".  

بدوره قال النائب اسامه السعدي (قائمة الجبهة والعربية للتغيير): تصلنا عشرات التوجهات على مدار الايام الأخيرة واليوم من الطلاب واهاليهم الذين يعبرون عن قلقهم بسبب ما جاء في موقع وزارة الصحة. قمت وزميلي النائب احمد الطيبي بالتواصل مع المسؤولين في قسم ترخيص المهن الطبية في وزارة الصحة وتم ابلاغنا بضرورة ارسال بعض المواد والتوضيحات من قِبل الكلية في الجامعة حتى يتم السماح للطلاب الخريجين التقدم لامتحان الدولة والجامعة على علم بمتطلبات الوزارة وننتظر تجهيزها".  
وانهى السعدي: "نبقى على تواصل مع الوزارة والجامعة ونتفهم حالة القلق لدى الطلاب والاهل وسنتابع الموضوع . بالنجاح لطلابنا ورمضان كريم".
اسامه سعدي: نتابع قضية المهن الطبية المساندة امام جامعة جنين ووزارة الصحة‎




كلمات متعلقة

اسامه, سعدي:, نتابع, قضية, المهن, الطبية, المساندة, امام, جامعة, جنين, ووزارة, الصحة‎,

تابعونــا

الاوقاف: 100 الف مصل ادوا صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان بالاقصى الاوقاف: 100 الف مصل ادوا صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان بالاقصى 2019-05-24 | 14:00:46

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ، إن اكثر من 100 ألف مصلٍ أدوا اليوم صلاة...

اندلاع حريق بمنطقة اشواك عند مدخل اكسال اندلاع حريق بمنطقة اشواك عند مدخل اكسال 2019-05-24 | 13:52:44

تعمل ٥ طواقم اطفاء وانقاذ بالتعاون مع وحدتي متطوعين على اخماد حريق شب ظهر اليوم...

فاجعة في عبلين : مصرع الطفلة شمس حلمي سهيل غزاوي (3 سنوات) دهسًا فاجعة في عبلين : مصرع الطفلة شمس حلمي سهيل غزاوي (3 سنوات) دهسًا 2019-05-24 | 12:56:34

فُجعت بلدة عبلين أمس الخميس بنبأ وفاة الطفلة شمس حلمي سهيل غزاوي (3 سنوات) جرّاء...

استعدادات بغزة لـ"جمعة التراحم والتكافل" استعدادات بغزة لـ"جمعة التراحم والتكافل" 2019-05-24 | 12:51:29

يستعد المواطنون في قطاع غزة، للمشاركة اليوم، في فعاليات الجمعة الـ "59"، جمعة...

الالاف يتوافدون إلى الاقصى لأداء "الجمعة الثالثة" من رمضان الالاف يتوافدون إلى الاقصى لأداء "الجمعة الثالثة" من رمضان 2019-05-24 | 11:34:27

يواصل عشرات آلاف المواطنين من القدس وأراضي الـ48 والضفة الغربية ممن تزيد أعمارهم...

تحذيرات من التعرض للشمس لفترات طويلة بسبب موجة الحرارة الشديدة تحذيرات من التعرض للشمس لفترات طويلة بسبب موجة الحرارة الشديدة 2019-05-24 | 10:40:10

تعمق الموجة الحارة التي تؤثر على فلسطين لتصل ذروتها في ساعات نهار اليوم حيث يكون...

الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الفتاة المفقودة رهف ابو عتمة من النقب الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الفتاة المفقودة رهف ابو عتمة من النقب 2019-05-23 | 20:40:47

تناشد الشرطة الجمهور بالمساعدة بالبحث عن الفتاة رهف ابو عتمة (13 عاماً)من احدى...

اسرائيل تستعد للتوجهه لمساعده جويه من الخارج بمحاوله للسيطره على الحرائق اسرائيل تستعد للتوجهه لمساعده جويه من الخارج بمحاوله للسيطره على الحرائق 2019-05-23 | 19:21:10

اوعز رئيس الحكومه الاسرائيلية بنيامين نتنياهو المسؤولين في وزارة الخارجيه...

اتهام رجل باطلاق نار وتهديد جاره في الناصرة اتهام رجل باطلاق نار وتهديد جاره في الناصرة 2019-05-23 | 19:08:52

قدمت النيابة العامة لواء الشمال اليوم الخميس لائحة اتهام بحق شاب من الناصرة (31 ...

المؤتمر الاول لنقابة وكلاء التأمين لواء حيفا والشمال في الناصرة المؤتمر الاول لنقابة وكلاء التأمين لواء حيفا والشمال في الناصرة 2019-05-23 | 19:01:43

انطلق عصر اليوم الخميس المؤتمر الاول لنقابة وكلاء التأمين لواء حيفا والشمال ,...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids وفاة طفلة 3 سنوات كفر منا ارتفاع مفاجئ في حرارة جسمها فتى 16 عاما يقود سيارة شفاعمرو اعتقال أب تحقيق شوارع مدينة سير شرطة طرعان الافراج المحكمة مظاهرة القس الاقصى و اعتقال النصب التذكاري الشهيد رأفت زهيري وضح اكاليل الزهور ضريح يوم الارض الخالد ذكرى ال 40قداس عيد البشارة الناصرة البطريرك ثيوفيلوس الاحتفال مدينة الناصرةحزب الوفاء الاصلاح الناصرة مؤتمر صحفي انطلاقة العمل الاعلان عربي جديد الساحة السياسية مؤنس دبور لسعة هدف باكورة اهداف سجا ريد بول مهاجم فريق الناصرة مدينة نحال علي رافع عرابة مدينة صحة جيدة مأكولات طبيعية عسل تربية خلايا النحل الثانوية الشاملة مدرسة بسمة طبعون قرية مشاركة واسعة اهالي طلاب الفوج مواجهات اعتقالات ام الفحم حيفا وادي عارة شبان رهن الاعتقال القاء حجارة حرق اطارات حطبولي علم اسرائيل فوق يرفرف المسجد الاقصى المبارك تصريحان نائبة وزير الخارجية زلفة طالبة شجار الجامعة العربية الامريكية جنين طلاب بيت جحن تفجع وفاة الشابة رنا شفيق علي عاما 26 صراع مع المرض عضالنشأت ملحم عملي اطلاق نار تل ابيب مسعدة الضلوه ولد شقيق المشتبه نافورة الشهداء مدينة الناصرة تدشين حفل مشاركة واسعة علي سلام
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com