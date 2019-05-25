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رئيس بلديّة الناصرة يلتقيالأئمة ورجال الدّين في رمضان



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التقى ليلة  الخميس الموافق رئيس بلديّة النّاصرة السيّد علي سلّام مجموعة من أئمّة المدينة ورجال الدّين المسلمين بعد صلاة التراويح مباشرةً في قاعة الاجتماعات في دار البلديّة.


وهدف اللقاء تقديم التهنئة للأئمّة والمشايخ بمناسبة الشهر الكريم واقتراب حلول عيد الفطر السّعيد وبحث اُمور تتعلّق بالمدينة ومشاريعها المستقبليّة. وأكّد رئيس البلديّة من خلال كلمته الترحيبيّة لرجال الدّين والأئمة عن أهميّة اللقاءات الدّوريّة  الأمر الّذي يكون به المشاورة والنقاش المفيد حول امور نصراويّة بحتة.

المجتمعين من الأئمة والمشايخ أكّدوا عن دعمهم الكامل لرئيس البلديّة وعن متابعتهم لمشاريع البلديّة ورئيسها وعن أنّ العلاقة الطيّبة مستمرة وثابتة وهم داعمون لكل ما يصب في مصلحة المدينة وأهلها وأنّ النيّة في تكرار مثل هذه اللقاءات الّتي من شأنها اطّلاعهم على كل ما هو جديد من أفكار ومشاريع وتخطيطات تخص المدينة وبلديّتها.

وساد الاجتماع أجواء رمضانيّة عبر المجتمعون من خلال مداخلاتهم عن سعادتهم لمثل هذا اللقاء.




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