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الشيف التركي نصرت مع ليوناردو ديكابريو على البساط الأحمر



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العرض الأول لفيلم "الخائن" في مهرجان كان السينمائي ضم عددا من أشهر نجوم هوليوود وايطاليا خلال افتتاح عرضه. من ألمع الأسماء وجدنا ليوناردو ديكابريو وأورلاندو بلوم. كذلك تواجد الشيف التركي المشهور نصرت الذي اشتهر بطريقة رشه للملح على الطعام.  




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