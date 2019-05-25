‏لجنة, الموظفين, في, مجلس, كفر, مندا, المحلي, تنظم, إفطار, رمضائي, للموظفين,

نظمت لجنة الموظفين في مجلس كفر مندا حفل إفطار لموظفي وعاملي المجلس المحلي، بحضور رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم، المسؤول عن المجلس المحلي في وزارة الداخلية صالح خطبا، المحاسب المرافق يوسي بيرتس. رئيس لجنة الموظفين محمود عالم القى كلمة قصيرة رحب من خلالها بجميع الحضور، وشكر جميع الموظفين والموظفات على عطائهم وعملهم لخدمة أهالي القرية، كما شدد ان الموظفين هدفهم فقط القيام بواجباتهم في تقديم الخدمات لجميع أهالي القرية بدون إستثناء، من أي إعتبارات سياسية. رئيس المجلس المحلي رحب بجميع الحضور وخاصة الحضور النسائي الكبير مؤكداً على أهمية دور المرأة الهام في المجتمع، وأشاد بعمل جميع موظفي المجلس في تقديم أفضل الخدمات للأهالي، وأكد ان المجلس المحلي يتمتع بطاقم موظفين من أفضل طواقم الموظفين في جميع المجالس المحلي. كما شكر جميع الموظفين المتقاعدين على ما قدموه في خدمة كفر مندا وأهلها. المسؤول عن المجلس المحلي في وزارة الداخلية صالح خطبا، بشَّر أهالي القرية بمنح المجلس المحلي المزيد من الميزانيات، وأشار الى تراجع المجلس المحلي من الناحية المالية في السنتين الآخرتين، مؤكدا ان جميع الجهود تصب حالياً الى ارجاع المجلس الى وضعه المالي السليم الذي تمتع به سابقاً، وحث جميع الموظفين بمضاعفة العطاء لتطوير العمل في المجلس. وفي ختام الحفل تم تكريم بعض الموظفين الذين خدموا في مؤسسات المجلس المحلي.