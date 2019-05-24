تيريزا, ماي, تعلن, أنها, ستستقيل, من, رئاسة, الحكومة, البريطانية,

اعلنت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، اليوم الجمعة، أنها ستستقيل من من رئاسة الحكومة ومن زعامة حزب المحافظين في السابع من الشهر المقبل.

وقالت ماي في مؤتمر صحفي إن قرارها هذا يأتي لإفساح المجال أمام زعيم جديد لمحاولة الخروج من "الطريق المسدود" بشأن رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.واكدت ماي أنها ستستقبل دونالد ترامب في زيارته الرسمية لبريطانيا في 3 يونيو قبل مغادرتها منصبها.