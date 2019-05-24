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ظريف ينعت ترامب بكلمات غير مسبوقة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



هاجم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفه بـ"الإرهابي".



وقال ظريف الذي يزور باكستان حاليا: "شخص الرئيس الأمريكي إرهابي وإيران ستشهد نهايته لكنه لن يشهد نهايتها".


وأضاف: "ترامب لم يقرأ التاريخ ولا يعرف الشعب الإيراني، وهو يكذب بادعائه أنه يحمي الشعب الإيراني".




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