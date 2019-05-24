ظريف, ينعت, ترامب, بكلمات, غير, مسبوقة,

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اعلنت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، اليوم الجمعة، أنها ستستقيل من من...
أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اعتقاده أنه لا حاجة لإرسال قوات أميركية...
أكدت صحيفة "تايمز" البريطانية أن سلطات المملكة المتحدة جمدت الحساب المصرفي لأنيسة...
أعلن مسؤول تركي الأربعاء أنّ بلاده توقفت بالكامل منذ مطلع مايو الجاري عن استيراد...
أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين الخميس، أن...
يرى الكاتب إيشان ثارور في مقال تحليلي بصحيفة واشنطن بوست أن "خطة ترامب- كوشنر...
أعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في تصريح لافت، أنه لم يكن على قناعة تامة...
تتعرض مصر وعدد من البلدان المجاوة ، لموجة حر شديدة، تصل ذروتها غدا وبعد غد إلى 46...
أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية مساء الأربعاء، رفضها المشاركة في مؤتمر البحرين،...
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن خطة السلام الأمريكية تمنح مستقبلا...