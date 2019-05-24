الاوقاف:, 100, الف, مصل, ادوا, صلاة, الجمعة, الثالثة, من, شهر, رمضان, بالاقصى,

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ، إن اكثر من 100 ألف مصلٍ أدوا اليوم صلاة الجمعة الثالثة في المسجد الأقصى المبارك.

وكان عشرات آلاف المواطنين من القدس وأراضي الـ48 والضفة الغربية ممن تزيد أعمارهم عن الأربعين عاما، توافدوا نحو المدينة المقدسة لأداء الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى.وعمّمت العديد من المؤسسات المقدسية تعليمات وإرشادات للمصلين لتجنب حرارة الشمس العالية، في حين شرعت عائلات مقدسية برش المصلين برذاذ المياه وتغطية العديد من الشوارع والطرقات المؤدية الى الأقصى بالشوادر لحجب أشعة الشمس.