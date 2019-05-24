اندلاع, حريق, بمنطقة, اشواك, عند, مدخل, اكسال,

تعمل ٥ طواقم اطفاء وانقاذ بالتعاون مع وحدتي متطوعين على اخماد حريق شب ظهر اليوم الجمعة في منطقة اشواك عند مدخل بلدة اكسال. كما تم ارسال ٤ طائرات اطفاء للمساعدة في اخماد الحريق الى جانب الطواقم ومنع انشار النيران.

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