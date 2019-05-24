يستعد المواطنون في قطاع غزة، للمشاركة اليوم، في فعاليات الجمعة الـ "59"، جمعة "التراحم والتكافل"، بعد صلاة العصر مباشرة على أرض مخيمات العودة شرقي القطاع.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار للمشاركة الفاعلة في أنشطتها اليوم، تأكيدا على مضي الجماهير قدما في مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقيق أهدافها.