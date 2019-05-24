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قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ، إن اكثر من 100 ألف مصلٍ أدوا اليوم صلاة...
تعمل ٥ طواقم اطفاء وانقاذ بالتعاون مع وحدتي متطوعين على اخماد حريق شب ظهر اليوم...
فُجعت بلدة عبلين أمس الخميس بنبأ وفاة الطفلة شمس حلمي سهيل غزاوي (3 سنوات) جرّاء...
يستعد المواطنون في قطاع غزة، للمشاركة اليوم، في فعاليات الجمعة الـ "59"، جمعة...
تعمق الموجة الحارة التي تؤثر على فلسطين لتصل ذروتها في ساعات نهار اليوم حيث يكون...
تناشد الشرطة الجمهور بالمساعدة بالبحث عن الفتاة رهف ابو عتمة (13 عاماً)من احدى...
اوعز رئيس الحكومه الاسرائيلية بنيامين نتنياهو المسؤولين في وزارة الخارجيه...
قدمت النيابة العامة لواء الشمال اليوم الخميس لائحة اتهام بحق شاب من الناصرة (31 ...
انطلق عصر اليوم الخميس المؤتمر الاول لنقابة وكلاء التأمين لواء حيفا والشمال ,...
لقيت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات مصرعها جراء حادث دهس مساء اليوم الخميس في بلدة...