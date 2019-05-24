تحذيرات, من, التعرض, للشمس, لفترات, طويلة, بسبب, موجة, الحرارة, الشديدة,

تعمق الموجة الحارة التي تؤثر على فلسطين لتصل ذروتها في ساعات نهار اليوم حيث يكون الجو شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 14 درجة مئوية ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.السبت: الموجه الحارة متوقع ان تقل حدتها في ساعات نهار اليوم مع استمرار الاجواء الحارة الى شديدة الحرارة ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجة مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .الاحد: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجة مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاثنين: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجة مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من:1- التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.2 -خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة